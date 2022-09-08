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Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией

Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 08.09.2022

Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией

Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте, заявил в интервью... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T04:51

2022-09-08T04:51

2022-09-08T10:48

москва

джакарта

индонезия

вэф-2022

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.Цитата:Посол отметил, что многие компании из России заинтересованы в организации авиасообщение двух стран.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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москва, джакарта, индонезия, вэф-2022, экономика, россия, аэрофлот, azur air, дальневосточный федеральный университет, новости - туризм