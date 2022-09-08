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Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией
Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией
Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте, заявил в интервью... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T04:51
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москва
джакарта
индонезия
вэф-2022
экономика
россия
аэрофлот
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.Цитата:Посол отметил, что многие компании из России заинтересованы в организации авиасообщение двух стран.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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москва, джакарта, индонезия, вэф-2022, экономика, россия, аэрофлот, azur air, дальневосточный федеральный университет, новости - туризм
Москва, Джакарта, Индонезия, ВЭФ-2022, Экономика, Россия, Аэрофлот, Azur Air, Дальневосточный федеральный университет, Туризм, Новости - Туризм
04:51 08.09.2022 (обновлено: 10:48 08.09.2022)
 
Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией

Посол Индонезии рассказал о работе над возобновлением прямых рейсов с Россией

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.
Цитата:
"Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний - "Аэрофлот", NordWind в Джакарту. Но есть определенные требования, которые они должны выполнить. Например, одно из таких требований - это открытие представительства авиакомпании в Джакарте для лучшей коммуникации. Даже для возобновления полетов на Бали нужно, чтобы у авиакомпании было представительство в Индонезии", - сказал он.
Посол отметил, что многие компании из России заинтересованы в организации авиасообщение двух стран.
"Сейчас мы находимся в процессе рассмотрения заявок от некоторых российских авиакомпаний, таких как "Аэрофлот", NordWind, Azur Air. То есть сейчас власти рассматривают возможность по крайней мере предоставления (разрешения - ред.). Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали", - рассказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмМоскваДжакартаИндонезияВЭФ-2022ЭкономикаРоссияАэрофлотAzur AirДальневосточный федеральный университетНовости - Туризм
 
 
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