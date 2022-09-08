04:51 08.09.2022 (обновлено: 10:48 08.09.2022)
Посол Индонезии рассказал о работе над возвращением прямых рейсов с Россией
Посол Индонезии рассказал о работе над возобновлением прямых рейсов с Россией
© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.
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"Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний - "Аэрофлот", NordWind в Джакарту. Но есть определенные требования, которые они должны выполнить. Например, одно из таких требований - это открытие представительства авиакомпании в Джакарте для лучшей коммуникации. Даже для возобновления полетов на Бали нужно, чтобы у авиакомпании было представительство в Индонезии", - сказал он.
Посол отметил, что многие компании из России заинтересованы в организации авиасообщение двух стран.
"Сейчас мы находимся в процессе рассмотрения заявок от некоторых российских авиакомпаний, таких как "Аэрофлот", NordWind, Azur Air. То есть сейчас власти рассматривают возможность по крайней мере предоставления (разрешения - ред.). Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали", - рассказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.