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При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/vasilevka-1815471649.html
При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник
При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2022
При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник
Здание бывшей автостанции на контрольно-пропускном пункте в Васильевке в Запорожской области получило повреждения в результате атаки БПЛА со взрывчаткой со... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:42
2022-09-08T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Здание бывшей автостанции на контрольно-пропускном пункте в Васильевке в Запорожской области получило повреждения в результате атаки БПЛА со взрывчаткой со стороны Украины, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.Два украинских беспилотника нанесли в четверг удар по КПП "Васильевка" на освобожденной территории Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских, сообщил ранее РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов"Вооруженные формирования киевского режима запустили дрон со взрывным устройством, повреждено здание бывшей автостанции. Жертв и пострадавших нет, в том числе и среди мирных граждан, пересекавших границу", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815455172.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:42 08.09.2022 (обновлено: 18:54 08.09.2022)
 
При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник

Источник: пострадавших при атаке украинских беспилотников на КПП "Васильевка" нет

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Здание бывшей автостанции на контрольно-пропускном пункте в Васильевке в Запорожской области получило повреждения в результате атаки БПЛА со взрывчаткой со стороны Украины, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.
Два украинских беспилотника нанесли в четверг удар по КПП "Васильевка" на освобожденной территории Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских, сообщил ранее РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов
"Вооруженные формирования киевского режима запустили дрон со взрывным устройством, повреждено здание бывшей автостанции. Жертв и пострадавших нет, в том числе и среди мирных граждан, пересекавших границу", - сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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