https://ria.ru/20220908/vasilevka-1815471649.html

При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник

При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2022

При атаке БПЛА на КПП "Васильевка" никто не пострадал, сообщил источник

Здание бывшей автостанции на контрольно-пропускном пункте в Васильевке в Запорожской области получило повреждения в результате атаки БПЛА со взрывчаткой со... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:42

2022-09-08T17:42

2022-09-08T18:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Здание бывшей автостанции на контрольно-пропускном пункте в Васильевке в Запорожской области получило повреждения в результате атаки БПЛА со взрывчаткой со стороны Украины, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.Два украинских беспилотника нанесли в четверг удар по КПП "Васильевка" на освобожденной территории Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских, сообщил ранее РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов"Вооруженные формирования киевского режима запустили дрон со взрывным устройством, повреждено здание бывшей автостанции. Жертв и пострадавших нет, в том числе и среди мирных граждан, пересекавших границу", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815455172.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр