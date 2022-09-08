https://ria.ru/20220908/valyuta-1815500727.html

ЦБ уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов

ЦБ уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов - РИА Новости, 08.09.2022

ЦБ уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов

Российские банки смогут выдавать наличные средства, зачисленные на валютный счет или вклад с 9 сентября, в рублях по своему курсу, сообщил Банк России в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:08

2022-09-08T19:08

2022-09-08T21:21

экономика

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские банки смогут выдавать наличные средства, зачисленные на валютный счет или вклад с 9 сентября, в рублях по своему курсу, сообщил Банк России в Telegram-канале."Выдача наличных, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка", — говорится в релизе.Валюту, которая была зачислена в период с 9 марта до 9 сентября, разрешается выдавать в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Центробанка на день выплаты.Вместе с тем ЦБ продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков брать комиссию с физических лиц за снятие валюты с их вкладов или счетов.Также до 9 марта 2023 года банкам запрещается брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если она проводилась для последующей выдачи средств.Ранее ЦБ сообщил о введении с 9 марта по 9 сентября этого года временного порядка операций с наличной валютой. Так, все средства на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США или в эквиваленте в евро в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу Центробанка на день выдачи. Позже регулятор продлил эти ограничения до 9 марта 2023 года.

https://ria.ru/20220902/vklad-1813879649.html

https://ria.ru/20220827/bank-1812510133.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша