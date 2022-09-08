Рейтинг@Mail.ru
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/valyuta-1815294419.html
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро - РИА Новости, 08.09.2022
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:17
2022-09-08T11:58
алексей моисеев
экономика
россия
оаэ
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
китай
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора, рассказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.По его словам, подходящие для российского банковского сектора иностранные денежные знаки должны обладать курсовой устойчивостью и ликвидностью, а также их страна-эмитент не должна вводить заградительный валютный контроль.Моисеев также отметил, что некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности."Не буду называть эти валюты, не хочу наших партнеров обижать", — добавил замминистра.Говоря о перспективах китайской валюты, Моисеев указал, что с февраля объем торгов на Мосбирже валютной парой рубль — юань вырос в 50 раз. А дирхам ОАЭ привлекателен стабильностью из-за привязки курса к доллару, объяснил замминистра. При этом он выразил мнение, что доллар больше не нужен России.Замглавы Минфина отметил, что считает накопление средств в американской валюте бессмысленным даже для россиян, не попавших под западные санкции.
https://ria.ru/20220908/dollar-1815287977.html
https://ria.ru/20220905/krizis-1814413645.html
россия
оаэ
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей моисеев, экономика, россия, оаэ, министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, китай, юань, доллар
Алексей Моисеев, Экономика, Россия, ОАЭ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа, Китай, Юань, Доллар
02:17 08.09.2022 (обновлено: 11:58 08.09.2022)
 
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро

Замминистра финансов Моисеев назвал юань и дирхам заменой доллару и евро для России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора, рассказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков", — заявил Моисеев.

По его словам, подходящие для российского банковского сектора иностранные денежные знаки должны обладать курсовой устойчивостью и ликвидностью, а также их страна-эмитент не должна вводить заградительный валютный контроль.
Моисеев также отметил, что некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
01:11
Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар
"Не буду называть эти валюты, не хочу наших партнеров обижать", — добавил замминистра.
Говоря о перспективах китайской валюты, Моисеев указал, что с февраля объем торгов на Мосбирже валютной парой рубль — юань вырос в 50 раз. А дирхам ОАЭ привлекателен стабильностью из-за привязки курса к доллару, объяснил замминистра. При этом он выразил мнение, что доллар больше не нужен России.
"Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно", — подчеркнул Моисеев.
Замглавы Минфина отметил, что считает накопление средств в американской валюте бессмысленным даже для россиян, не попавших под западные санкции.
Крах фондового рынка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 01:16
Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису
 
Алексей МоисеевЭкономикаРоссияОАЭМинистерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржаКитайЮаньДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала