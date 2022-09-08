https://ria.ru/20220908/valyuta-1815294419.html

В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро

В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро - РИА Новости, 08.09.2022

В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро

Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:17

2022-09-08T02:17

2022-09-08T11:58

алексей моисеев

экономика

россия

оаэ

министерство финансов рф (минфин россии)

московская биржа

китай

юань

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора, рассказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.По его словам, подходящие для российского банковского сектора иностранные денежные знаки должны обладать курсовой устойчивостью и ликвидностью, а также их страна-эмитент не должна вводить заградительный валютный контроль.Моисеев также отметил, что некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности."Не буду называть эти валюты, не хочу наших партнеров обижать", — добавил замминистра.Говоря о перспективах китайской валюты, Моисеев указал, что с февраля объем торгов на Мосбирже валютной парой рубль — юань вырос в 50 раз. А дирхам ОАЭ привлекателен стабильностью из-за привязки курса к доллару, объяснил замминистра. При этом он выразил мнение, что доллар больше не нужен России.Замглавы Минфина отметил, что считает накопление средств в американской валюте бессмысленным даже для россиян, не попавших под западные санкции.

https://ria.ru/20220908/dollar-1815287977.html

https://ria.ru/20220905/krizis-1814413645.html

россия

оаэ

китай

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алексей моисеев, экономика, россия, оаэ, министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, китай, юань, доллар