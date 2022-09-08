https://ria.ru/20220908/valyuta-1815294419.html
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро - РИА Новости, 08.09.2022
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:17
2022-09-08T02:17
2022-09-08T11:58
алексей моисеев
экономика
россия
оаэ
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
китай
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора, рассказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.По его словам, подходящие для российского банковского сектора иностранные денежные знаки должны обладать курсовой устойчивостью и ликвидностью, а также их страна-эмитент не должна вводить заградительный валютный контроль.Моисеев также отметил, что некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности."Не буду называть эти валюты, не хочу наших партнеров обижать", — добавил замминистра.Говоря о перспективах китайской валюты, Моисеев указал, что с февраля объем торгов на Мосбирже валютной парой рубль — юань вырос в 50 раз. А дирхам ОАЭ привлекателен стабильностью из-за привязки курса к доллару, объяснил замминистра. При этом он выразил мнение, что доллар больше не нужен России.Замглавы Минфина отметил, что считает накопление средств в американской валюте бессмысленным даже для россиян, не попавших под западные санкции.
https://ria.ru/20220908/dollar-1815287977.html
https://ria.ru/20220905/krizis-1814413645.html
россия
оаэ
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей моисеев, экономика, россия, оаэ, министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, китай, юань, доллар
Алексей Моисеев, Экономика, Россия, ОАЭ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа, Китай, Юань, Доллар
02:17 08.09.2022 (обновлено: 11:58 08.09.2022)
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
Замминистра финансов Моисеев назвал юань и дирхам заменой доллару и евро для России