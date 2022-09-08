https://ria.ru/20220908/ulyanovsk-1815498265.html
Власти Ульяновска проверят питание в школах, на которые поступали жалобы
Власти Ульяновска проверят питание в школах, на которые поступали жалобы - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Ульяновска проверят питание в школах, на которые поступали жалобы
Власти Ульяновска проводят проверку после жалоб родителей на организацию и качество питания в школьных столовых, сообщили РИА Новости в городском управлении... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:59
2022-09-08T18:59
2022-09-08T19:25
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Власти Ульяновска проводят проверку после жалоб родителей на организацию и качество питания в школьных столовых, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил главе города Дмитрию Вавилину разобраться с ситуацией, касающейся школьных завтраков. Как написал Русских в своем Telegram-канале, к нему поступили жалобы на то, что те дети, которые питаются платно, получают полноценный рацион, а льготникам, получающим бесплатные завтраки, дают урезанное питание.В свою очередь Вавилин сообщил, что власти города начали проверки, в ходе которых выявили нарушения в качестве питания школьников. В качестве примера местные СМИ опубликовали фотографии "закрытого горячего бутерброда с гастрономией", где между двумя кусками хлеба лежат нарезанные куски сосисок и сыра, родители в соцсетях назвали их "ошметками"."Проверки организации питания продолжаются, по их итогам будут приниматься решения", - сказала собеседница агентства.Вавилин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" также написал, что поручил рассмотреть возможность расторжения договора на питание школьников с оператором ООО "Альтернатива" в случае подтверждения всех фактов нарушений. Кроме того, он обещал обсудить вопрос создания муниципальной структуры, которая сможет взять на себя организацию качественного питания детей.
https://ria.ru/20220908/shkola-1815344725.html
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ульяновск, ульяновская область, алексей русских, общество
Ульяновск, Ульяновская область, Алексей Русских, Общество
18:59 08.09.2022 (обновлено: 19:25 08.09.2022)
Власти Ульяновска проверят питание в школах, на которые поступали жалобы
Власти Ульяновска проверят питание в школах, где дают бутерброды с "ошметками" сосисок
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Власти Ульяновска проводят проверку после жалоб родителей на организацию и качество питания в школьных столовых, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских
поручил главе города Дмитрию Вавилину разобраться с ситуацией, касающейся школьных завтраков. Как написал Русских в своем Telegram-канале, к нему поступили жалобы на то, что те дети, которые питаются платно, получают полноценный рацион, а льготникам, получающим бесплатные завтраки, дают урезанное питание.
В свою очередь Вавилин сообщил, что власти города начали проверки, в ходе которых выявили нарушения в качестве питания школьников. В качестве примера местные СМИ опубликовали фотографии "закрытого горячего бутерброда с гастрономией", где между двумя кусками хлеба лежат нарезанные куски сосисок и сыра, родители в соцсетях назвали их "ошметками".
"Проверки организации питания продолжаются, по их итогам будут приниматься решения", - сказала собеседница агентства.
Вавилин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" также написал, что поручил рассмотреть возможность расторжения договора на питание школьников с оператором ООО "Альтернатива" в случае подтверждения всех фактов нарушений. Кроме того, он обещал обсудить вопрос создания муниципальной структуры, которая сможет взять на себя организацию качественного питания детей.