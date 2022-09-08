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На Украине наладили поставку вооружений на черный рынок, заявил Небензя
На Украине наладили поставку вооружений на черный рынок, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
На Украине наладили поставку вооружений на черный рынок, заявил Небензя
Украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:06
2022-09-08T23:06
2022-09-08T23:06
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок", - сказал Небензя.По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке."Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов", - добавил Небензя.
https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html
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в мире, василий небензя, украина, россия, европа, оон
В мире, Василий Небензя, Украина, Россия, Европа, ООН
На Украине наладили поставку вооружений на черный рынок, заявил Небензя
Небензя: коррупционеры на Украине наладили поставку западных вооружений на черный рынок