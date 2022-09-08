https://ria.ru/20220908/ukraina-1815498129.html

В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек

В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022

В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек

Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:58

2022-09-08T18:58

2022-09-08T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

марк милли

сша

министерство обороны сша

украина

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марк милли, сша, министерство обороны сша, украина, ситуация в днр и лнр