https://ria.ru/20220908/ukraina-1815498129.html
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:58
2022-09-08T18:58
2022-09-08T18:58
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
Начальник генштаба США Милли оценил потери Киева за время операции в десятки тысяч человек