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В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815498129.html
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:58
2022-09-08T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
марк милли
сша
министерство обороны сша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html
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в мире, марк милли, сша, министерство обороны сша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Милли, США, Министерство обороны США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:58 08.09.2022
 
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек

Начальник генштаба США Милли оценил потери Киева за время операции в десятки тысяч человек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Киев с начала российской специальной военной операции понес десятки тысяч потерь убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
"За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.
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Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарк МиллиСШАМинистерство обороны СШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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