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США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815470170.html
США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ
США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ - РИА Новости, 08.09.2022
США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ
Власти США продолжат публиковать данные разведки о России и военных действиях на территории Украины, поскольку считают такую стратегию эффективной, заявил в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:39
2022-09-08T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
уильям бернс
сша
центральное разведывательное управление (цру)
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Власти США продолжат публиковать данные разведки о России и военных действиях на территории Украины, поскольку считают такую стратегию эффективной, заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс на конференции Billington Cybersecurity Summit.Ранее в американских СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на данные разведывательных служб США о ходе специальной военной операции на Украине, а также якобы о действиях и планах России."Это (публикация данных) продолжит быть эффективным при условии, что мы делаем такие публикации в качестве исключений, а не берем за правило", - передает слова Бернса корреспондент CNN в Twitter. Он также отметил, что необходимо избежать "безответственного" подхода к распространению собираемой разведывательным службами информации.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными.
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в мире, уильям бернс, сша, центральное разведывательное управление (цру), украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Уильям Бернс, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:39 08.09.2022
 
США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ

Директор ЦРУ Бернс: США продолжат публиковать разведданные о действиях России на Украине

© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Al Drago/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Власти США продолжат публиковать данные разведки о России и военных действиях на территории Украины, поскольку считают такую стратегию эффективной, заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс на конференции Billington Cybersecurity Summit.
Ранее в американских СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на данные разведывательных служб США о ходе специальной военной операции на Украине, а также якобы о действиях и планах России.
"Это (публикация данных) продолжит быть эффективным при условии, что мы делаем такие публикации в качестве исключений, а не берем за правило", - передает слова Бернса корреспондент CNN в Twitter. Он также отметил, что необходимо избежать "безответственного" подхода к распространению собираемой разведывательным службами информации.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными.
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 09:55
NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУильям БернсСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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