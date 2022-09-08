https://ria.ru/20220908/ukraina-1815470170.html

США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ

США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ - РИА Новости, 08.09.2022

США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ

Власти США продолжат публиковать данные разведки о России и военных действиях на территории Украины, поскольку считают такую стратегию эффективной, заявил в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:39

2022-09-08T17:39

2022-09-08T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

уильям бернс

сша

центральное разведывательное управление (цру)

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Власти США продолжат публиковать данные разведки о России и военных действиях на территории Украины, поскольку считают такую стратегию эффективной, заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс на конференции Billington Cybersecurity Summit.Ранее в американских СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на данные разведывательных служб США о ходе специальной военной операции на Украине, а также якобы о действиях и планах России."Это (публикация данных) продолжит быть эффективным при условии, что мы делаем такие публикации в качестве исключений, а не берем за правило", - передает слова Бернса корреспондент CNN в Twitter. Он также отметил, что необходимо избежать "безответственного" подхода к распространению собираемой разведывательным службами информации.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными.

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812665502.html

сша

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, уильям бернс, сша, центральное разведывательное управление (цру), украина, россия, ситуация в днр и лнр