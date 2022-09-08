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Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области

Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области

Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:34

2022-09-08T15:34

2022-09-08T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов."Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек", - сообщил Рогов.Информации и возможных пострадавших в результате удара беспилотников на данный момент нет.

https://ria.ru/20220908/zaes-1815398137.html

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Кирилл Волков

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