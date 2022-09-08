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Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815428614.html
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области
Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:34
2022-09-08T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов."Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек", - сообщил Рогов.Информации и возможных пострадавших в результате удара беспилотников на данный момент нет.
https://ria.ru/20220908/zaes-1815398137.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:34 08.09.2022 (обновлено: 16:26 08.09.2022)
 
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области

Украинские БПЛА нанесли удар по КПП "Васильевка" под Запорожьем, где находились мирные

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Автомобили в районе КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили в районе КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.
"Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек", - сообщил Рогов.
Информации и возможных пострадавших в результате удара беспилотников на данный момент нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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