https://ria.ru/20220908/ukraina-1815428614.html
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области
Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:34
2022-09-08T15:34
2022-09-08T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в этот момент находилось не менее 50 гражданских людей, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов."Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек", - сообщил Рогов.Информации и возможных пострадавших в результате удара беспилотников на данный момент нет.
https://ria.ru/20220908/zaes-1815398137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:34 08.09.2022 (обновлено: 16:26 08.09.2022)
Украинские дроны нанесли удар по КПП "Васильевка" в Запорожской области
Украинские БПЛА нанесли удар по КПП "Васильевка" под Запорожьем, где находились мирные