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ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь

ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь - РИА Новости, 08.09.2022

ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь

Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:11

2022-09-08T14:11

2022-09-08T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

вооруженные силы украины

украина

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины на николаево-криворожском направлении."В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в министерстве, в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, украина, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)