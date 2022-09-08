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ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь - РИА Новости, 08.09.2022
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ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь
ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь - РИА Новости, 08.09.2022
ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь
Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:11
2022-09-08T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы украины
украина
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины на николаево-криворожском направлении."В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в министерстве, в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
николаевская область
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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, украина, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:11 08.09.2022 (обновлено: 16:47 08.09.2022)
 
ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь

Минобороны России сообщило об отходе в тыл 59-й бригады ВСУ в Николаевской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины на николаево-криворожском направлении.
"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в министерстве, в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:29Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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