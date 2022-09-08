Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815405882.html
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных - РИА Новости, 08.09.2022
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных
Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:01
2022-09-08T16:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ."Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.", - сказали в ведомстве."Поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области", - добавили в Минобороны.В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:01 08.09.2022 (обновлено: 16:47 08.09.2022)
 
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных

Минобороны России: ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.", - сказали в ведомстве.
"Поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области", - добавили в Минобороны.
В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:29Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала