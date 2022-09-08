https://ria.ru/20220908/ukraina-1815405882.html
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных - РИА Новости, 08.09.2022
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных
Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:01
2022-09-08T14:01
2022-09-08T16:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ."Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.", - сказали в ведомстве."Поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области", - добавили в Минобороны.В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:01 08.09.2022 (обновлено: 16:47 08.09.2022)
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных
Минобороны России: ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных