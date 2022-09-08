https://ria.ru/20220908/ukraina-1815405882.html

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных - РИА Новости, 08.09.2022

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных

Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:01

2022-09-08T14:01

2022-09-08T16:47

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных, сообщили в Минобороны РФ."Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.", - сказали в ведомстве."Поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области", - добавили в Минобороны.В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)