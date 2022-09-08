11:26 08.09.2022 (обновлено: 11:59 08.09.2022)
Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи
Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group) на авиабазе Рамштайн в Германии.
"Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", — объявил американский министр обороны.
По информации газеты Washington Post, в этот пакет войдут боеприпасы для HIMARS, транспорт и другое оборудование для военных.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Байдена, превышает десять миллиардов долларов.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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