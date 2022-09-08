https://ria.ru/20220908/ukraina-1815346555.html

Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи - РИА Новости, 08.09.2022

Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече возглавляемой США контактной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:26

2022-09-08T11:26

2022-09-08T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

джо байден

ллойд остин

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group) на авиабазе Рамштайн в Германии.По информации газеты Washington Post, в этот пакет войдут боеприпасы для HIMARS, транспорт и другое оборудование для военных.Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Байдена, превышает десять миллиардов долларов.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220908/snaryady-1815317355.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство обороны сша, джо байден, ллойд остин, сша, ситуация в днр и лнр