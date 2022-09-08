https://ria.ru/20220908/ukraina-1815327002.html
Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине - РИА Новости, 08.09.2022
Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине, несмотря на огромные потери украинских войск и экономические проблемы в Европе, заявил в четверг... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:16
2022-09-08T10:16
2022-09-08T10:24
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине, несмотря на огромные потери украинских войск и экономические проблемы в Европе, заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал он в ходе встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.
https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
10:16 08.09.2022 (обновлено: 10:24 08.09.2022)
Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине, невзирая на потери ВСУ