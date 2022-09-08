https://ria.ru/20220908/ukraina-1815327002.html

Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине

Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине - РИА Новости, 08.09.2022

Нарышкин считает, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине

США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине, несмотря на огромные потери украинских войск и экономические проблемы в Европе, заявил в четверг... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:16

2022-09-08T10:16

2022-09-08T10:24

специальная военная операция на украине

сша

украина

в мире

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине, несмотря на огромные потери украинских войск и экономические проблемы в Европе, заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал он в ходе встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, украина, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, россия