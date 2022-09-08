https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html

Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину

Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину - РИА Новости, 08.09.2022

Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:01

2022-09-08T10:01

2022-09-08T10:01

специальная военная операция на украине

михаил дегтярев

украина

хабаровский край

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост.В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Дегтярев рассказал, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной операции на Украине. По его словам, семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html

украина

хабаровский край

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Кирилл Волков

михаил дегтярев, украина, хабаровский край, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, восточный экономический форум — 2022 (вэф)