https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину - РИА Новости, 08.09.2022
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:01
2022-09-08T10:01
2022-09-08T10:01
специальная военная операция на украине
михаил дегтярев
украина
хабаровский край
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост.В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Дегтярев рассказал, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной операции на Украине. По его словам, семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, украина, хабаровский край, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Специальная военная операция на Украине, Михаил Дегтярев, Украина, Хабаровский край, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину
Дегтярев заявил, что поехал бы добровольцем на Украину, но не имеет права бросить пост