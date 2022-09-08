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Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину - РИА Новости, 08.09.2022
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:01
2022-09-08T10:01
специальная военная операция на украине
михаил дегтярев
украина
хабаровский край
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост.В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Дегтярев рассказал, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной операции на Украине. По его словам, семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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михаил дегтярев, украина, хабаровский край, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Специальная военная операция на Украине, Михаил Дегтярев, Украина, Хабаровский край, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:01 08.09.2022
 
Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину

Дегтярев заявил, что поехал бы добровольцем на Украину, но не имеет права бросить пост

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить пост.
В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Дегтярев рассказал, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной операции на Украине. По его словам, семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку.
"Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя - у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу", - сказал Дегтярев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ДегтяревУкраинаХабаровский крайРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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