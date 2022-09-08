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В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
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В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября
В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября
В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:03
2022-09-08T09:58
белоруссия
витебская область
министерство обороны белоруссии
вооруженные силы белоруссии
безопасность
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии."(В четверг - ред.) 8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября", - сообщает министерство.Отмечается, что для демонстрации транспарентности перед международным сообществом и стремления к укреплению региональной безопасности, Белоруссия пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны республики.В военном ведомстве пояснили, что учение проводится, чтобы обучить военных непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Отработка практических действий будет проходить на полигоне "Брестский", а также на участках местности в Минской и Витебской областях.Отмечается, что во время учения солдаты отработают на практике следующие ситуации: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.
https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814490583.html
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белоруссия, витебская область, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии, безопасность
Белоруссия, Витебская область, Министерство обороны Белоруссии, Вооруженные силы Белоруссии, Безопасность
09:03 08.09.2022 (обновлено: 09:58 08.09.2022)
 
В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября

Минобороны Белоруссии: командно-штабное учение вооруженных сил продлится до 14 сентября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"(В четверг - ред.) 8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября", - сообщает министерство.
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Отмечается, что для демонстрации транспарентности перед международным сообществом и стремления к укреплению региональной безопасности, Белоруссия пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны республики.
В военном ведомстве пояснили, что учение проводится, чтобы обучить военных непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Отработка практических действий будет проходить на полигоне "Брестский", а также на участках местности в Минской и Витебской областях.
Отмечается, что во время учения солдаты отработают на практике следующие ситуации: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.
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БелоруссияВитебская областьМинистерство обороны БелоруссииВооруженные силы БелоруссииБезопасность
 
 
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