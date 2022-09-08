https://ria.ru/20220908/uchenie-1815314214.html

В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября

В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября - РИА Новости, 08.09.2022

В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября

В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:03

2022-09-08T09:03

2022-09-08T09:58

белоруссия

витебская область

министерство обороны белоруссии

вооруженные силы белоруссии

безопасность

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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии."(В четверг - ред.) 8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября", - сообщает министерство.Отмечается, что для демонстрации транспарентности перед международным сообществом и стремления к укреплению региональной безопасности, Белоруссия пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны республики.В военном ведомстве пояснили, что учение проводится, чтобы обучить военных непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Отработка практических действий будет проходить на полигоне "Брестский", а также на участках местности в Минской и Витебской областях.Отмечается, что во время учения солдаты отработают на практике следующие ситуации: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.

https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814490583.html

https://ria.ru/20220906/putin-1814722945.html

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белоруссия, витебская область, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии, безопасность