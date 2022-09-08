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Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник
Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник - РИА Новости, 08.09.2022
Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник
Солнечногорский городской суд в четверг отправил под стражу частного таксиста, обвиняемого в убийстве знакомого, не желавшего возвращать долг, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:59
2022-09-08T15:59
2022-09-08T15:59
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Солнечногорский городской суд в четверг отправил под стражу частного таксиста, обвиняемого в убийстве знакомого, не желавшего возвращать долг, сообщает прокуратура Московской области."С учетом позиции прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины ... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 07.11.2022", - говорится в релизе в Telegram-канале ведомства.Подозреваемого задержали в среду после погони – сначала его остановили сотрудники ГИБДД, заметившие труп в машине. Но водитель от них уехал и попытался закопать оружие и тело, однако все равно был схвачен.На допросе фигурант дела рассказал, что не сдержался из-за хамства приятеля, не хотевшего возвращать долг, и застрелил его. Как отмечал источник РИА Новости в правоохранительных органах, арестованный занимался частным извозом.Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html
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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник
Солнечногорский суд отправил под стражу таксиста, обвиняемого в убийстве должника