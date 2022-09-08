https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815434900.html

Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник

Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник - РИА Новости, 08.09.2022

Подмосковный суд арестовал таксиста, спрятавшего труп в багажник

Солнечногорский городской суд в четверг отправил под стражу частного таксиста, обвиняемого в убийстве знакомого, не желавшего возвращать долг, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:59

2022-09-08T15:59

2022-09-08T15:59

происшествия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Солнечногорский городской суд в четверг отправил под стражу частного таксиста, обвиняемого в убийстве знакомого, не желавшего возвращать долг, сообщает прокуратура Московской области."С учетом позиции прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины ... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 07.11.2022", - говорится в релизе в Telegram-канале ведомства.Подозреваемого задержали в среду после погони – сначала его остановили сотрудники ГИБДД, заметившие труп в машине. Но водитель от них уехал и попытался закопать оружие и тело, однако все равно был схвачен.На допросе фигурант дела рассказал, что не сдержался из-за хамства приятеля, не хотевшего возвращать долг, и застрелил его. Как отмечал источник РИА Новости в правоохранительных органах, арестованный занимался частным извозом.Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф