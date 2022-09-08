https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815415632.html

В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 08.09.2022

В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:33

2022-09-08T14:33

2022-09-08T14:33

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.По данным следствия и подмосковной прокуратуры, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на территории Клязьминского лесопарка в Мытищах 7 сентября."В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления", - добавили в подмосковном главке СК.В областной прокуратуре в свою очередь добавили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомстве.

https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)