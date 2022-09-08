https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815415632.html
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 08.09.2022
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.По данным следствия и подмосковной прокуратуры, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на территории Клязьминского лесопарка в Мытищах 7 сентября."В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления", - добавили в подмосковном главке СК.В областной прокуратуре в свою очередь добавили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье