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В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 08.09.2022
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В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 08.09.2022
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.По данным следствия и подмосковной прокуратуры, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на территории Клязьминского лесопарка в Мытищах 7 сентября."В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления", - добавили в подмосковном главке СК.В областной прокуратуре в свою очередь добавили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Следственный комитет России (СК РФ)
14:33 08.09.2022
 
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.
"По факту обнаружения тела мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело об убийстве", - сказали в ведомстве.
По данным следствия и подмосковной прокуратуры, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на территории Клязьминского лесопарка в Мытищах 7 сентября.
"В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления", - добавили в подмосковном главке СК.
В областной прокуратуре в свою очередь добавили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МытищиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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