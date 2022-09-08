08:00 08.09.2022 (обновлено: 08:06 08.09.2022)
"Может находиться где угодно". Убийцу питерской семьи ищут по всей России
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Зарезал, перемотал скотчем и утопил — оперативники и следователи в Ленинградской области ищут особо опасного преступника, которого в СМИ прозвали "ижорским маньяком". На его счету как минимум четыре жертвы, включая малолетнего ребенка. Хотя с момента расправы прошло больше десяти лет, личности погибших до сих пор не установлены. Совсем недавно дело обрело новый поворот.
Сумка с гирей
Река Ижора в Ленинградской области давно привлекает внимание кладоискателей. Одни ныряют в водолазных костюмах, другие закидывают с берега тяжелые магниты. Ищут монеты, оружие времен Великой Отечественной, предметы старины.
В середине октября 2021-го "магнитная рыбалка" закончилась звонком в полицию. Один из жителей поселка Тельмана достал со дна реки "челночную" сумку, в которой лежала пудовая гиря. К ней был примотан пакет, а внутри — детский скелет. Череп обмотан целлофаном, кости — металлической проволокой.
© Фото : СУ СКР по Ленинградской областиГиря лежала в сумке
© Фото : СУ СКР по Ленинградской области
Гиря лежала в сумке
Криминалисты выяснили, что ребенку было не больше десяти лет. Тело в воде пролежало как минимум год. Плоть разложилась полностью, но частично сохранилась одежда: кофта, футболка, трусы, носки, а также деревянные бусы.
"Находка шокировала весть район, — вспоминает местный житель Евгений. — Поползли слухи о маньяке, который похищает и жестоко убивает детей, среди родителей возникла паника. Оперативники допросили очень многих. Но версия о серийном убийце, насколько я знаю, так и не подтвердилась".
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего". Расследование взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Его подчиненные предположили, что останки принадлежат шестилетнему Павлу Костюнину.
Мальчик пропал под Санкт-Петербургом еще в декабре 2011-го по дороге из школы, где учился во вторую смену. Соседи обратили внимание, что в тот вечер он дошел до своего двора. Но, по словам родителей, дома так и не появился. С тех пор ребенка никто не видел. Подозревали его мать и ее сожителя, но после долгих проверок убедились, что они непричастны к преступлению.
© Фото : СУ СКР по Ленинградской областиФутболка, которая была на ребенке
© Фото : СУ СКР по Ленинградской области
Футболка, которая была на ребенке
Анализировали также информацию о других пропавших детях от пяти до десяти лет как в регионе, так и в стране. Безуспешно: указанная в ориентировке одежда и те самые деревянные бусы нигде не фигурировали. Розыск владельца гири и "челночной" сумки, которые сотнями продаются на рынках, результата тоже не принес.
Темные воды
Направление поиска кардинально сменилось после генетической экспертизы. Выяснилось, что останки принадлежат девочке. Ее родителей, как установила экспертиза, тоже убили — еще в 2008-м. Тогда в Ижоре обнаружили трупы, завернутые в тканевые мешки. Руки и ноги склеены скотчем, оба привязаны к увесистому куску бордюра.
"Утопленников", как показало вскрытие, зарезали. Причем крайне жестоко: десятки ножевых ран. Водолазы тщательно исследовали дно, но ни документов, ни других вещей, способных пролить свет на загадочное убийство, не нашли.
© СУ СКР по Ленинградской областиВодолазы исследуют устье реки Ижоры. Стоп-кадр видео
© СУ СКР по Ленинградской области
Водолазы исследуют устье реки Ижоры. Стоп-кадр видео
Чуть раньше, в апреле того же года, из реки выловили еще один мужской труп. Кто-то завернул его в полиэтилен, перевязал скотчем и автомобильным тросом, затем прикрепил к грузу. Документов в одежде не было. Хотя тело разложилось, судебные медики определили, что погибшему нанесли множество колото-резаных ран.
В обоих случаях возбудили уголовные дела об убийстве, однако по горячим следам задержать никого не смогли. Свидетелей и дополнительные улики тоже найти не удалось. Экспертиза ДНК родственных связей между убитыми не выявила. В итоге личности жертв так и остались неизвестны. Расследование зашло в тупик.
Новый поворот
Вернулись к нему уже в 2021-м, когда обнаружили скелет девочки. Все три эпизода объединили в одно уголовное дело. По версии следствия, неизвестный преступник либо целая банда жестоко убили сначала мужчину, а затем ребенка и родителей. После чего утопили тела и тщательно уничтожили все следы. Пока даже неясно, произошло ли это одновременно.
© СУ СКР по Ленинградской областиОдежда убитых. Стоп-кадр видео
© СУ СКР по Ленинградской области
Одежда убитых. Стоп-кадр видео
О мотивах тоже официально не сообщают. По данным РИА Новости, согласно одной из версий, с людьми могли расправиться так называемые черные риелторы, чтобы завладеть недвижимостью. В СМИ тем временем убийцу уже окрестили "ижорским маньяком".
Так это или нет, покажет расследование. Пока вопросов больше, чем ответов. Одна из главных загадок — почему за 13 лет никто так и не заявил о пропаже целой семьи. Возможно, допускают эксперты, причина в том, что убитые вели маргинальный образ жизни. То же касается и второго мужчины. Именно такие люди, как правило, становятся целью охотников за чужими квартирами.
© СУ СКР по Ленинградской областиФотороботы убитых. Стоп-кадр видео
© СУ СКР по Ленинградской области
Фотороботы убитых. Стоп-кадр видео
На днях криминалисты с помощью компьютерной графики составили примерные портреты жертв. Сотрудники СК надеются, что благодаря новой ориентировке кто-нибудь все же опознает погибших. Тогда расследование сдвинется с мертвой точки.