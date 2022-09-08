https://ria.ru/20220908/tv-1815495975.html

Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции

Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции - РИА Новости, 08.09.2022

Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что на время специальной военной операции на Украине стоит свернуть все развлекательные передачи РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:50

2022-09-08T18:50

2022-09-08T18:50

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

россия

общество

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что на время специальной военной операции на Украине стоит свернуть все развлекательные передачи на федеральных и региональных телеканалах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/blokirovka-1796691349.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

михаил шеремет, россия, общество, госдума рф, ситуация в днр и лнр