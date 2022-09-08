Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции
Депутат Шеремет предложил свернуть развлекательные телепередачи на время спецоперации
Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что на время специальной военной операции на Украине стоит свернуть все развлекательные передачи на федеральных и региональных телеканалах.
"Развлекательные передачи на федеральных и региональных телеканалах, по моему мнению, на время проведения спецоперации должны быть свернуты. Общество должно проявить солидарность с нашими героями, которые сражаются на передовой с неонацизмом на Украине, отстаивают безопасность границ и права нашего народа на мирную жизнь", - сказал РИА Новости Шеремет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.