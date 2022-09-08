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Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/tv-1815495975.html
Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции
Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции - РИА Новости, 08.09.2022
Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что на время специальной военной операции на Украине стоит свернуть все развлекательные передачи РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:50
2022-09-08T18:50
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
россия
общество
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что на время специальной военной операции на Украине стоит свернуть все развлекательные передачи на федеральных и региональных телеканалах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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михаил шеремет, россия, общество, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Россия, Общество, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 08.09.2022
 
Депутат предложил отказаться от развлекательных передач на время операции

Депутат Шеремет предложил свернуть развлекательные телепередачи на время спецоперации

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что на время специальной военной операции на Украине стоит свернуть все развлекательные передачи на федеральных и региональных телеканалах.
"Развлекательные передачи на федеральных и региональных телеканалах, по моему мнению, на время проведения спецоперации должны быть свернуты. Общество должно проявить солидарность с нашими героями, которые сражаются на передовой с неонацизмом на Украине, отстаивают безопасность границ и права нашего народа на мирную жизнь", - сказал РИА Новости Шеремет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметРоссияОбществоГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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