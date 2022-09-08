https://ria.ru/20220908/turtsiya-1815545082.html
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции - РИА Новости, 08.09.2022
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции
Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:19
2022-09-08T23:19
2022-09-08T23:29
турция
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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган."Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ*", - сообщил молнией телеканал NTV.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220516/zaderzhanie-1788792665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция
23:19 08.09.2022 (обновлено: 23:29 08.09.2022)
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* Абу Зейда в Турции