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Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции - РИА Новости, 08.09.2022
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Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции - РИА Новости, 08.09.2022
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции
Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:19
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турция
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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган."Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ*", - сообщил молнией телеканал NTV.*Запрещенная в России террористическая организация
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турция
Турция
23:19 08.09.2022 (обновлено: 23:29 08.09.2022)
 
Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции

Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* Абу Зейда в Турции

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ*", - сообщил молнией телеканал NTV.
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевик ИГ* - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:48
В Турции задержали боевика ИГ*
 
Турция
 
 
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