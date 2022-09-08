https://ria.ru/20220908/turtsiya-1815545082.html

Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции

Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции - РИА Новости, 08.09.2022

Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* в Турции

Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:19

2022-09-08T23:19

2022-09-08T23:29

турция

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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Один из главарей террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) задержан в Турции, объявил президент страны Тайип Эрдоган."Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ*", - сообщил молнией телеканал NTV.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220516/zaderzhanie-1788792665.html

турция

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

турция