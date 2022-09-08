https://ria.ru/20220908/turizm-1815352629.html

Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм

Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм - РИА Новости, 08.09.2022

Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм

В Липецкой области успешно развивается внутренний туризм, в качестве основных инвесторов региональных туристических проектов выступают частные предприниматели – РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:37

2022-09-08T11:37

2022-09-08T11:37

липецкая область

игорь артамонов

усманский район

задонский район

туризм

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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Липецкой области успешно развивается внутренний туризм, в качестве основных инвесторов региональных туристических проектов выступают частные предприниматели – на средства грантов они строят в районах области глэмпинги и кемпинги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, глэмпинг "Гнезда" в селе Арзыбовка Усманского района супруги Теренник построили на средства регионального гранта "Туризм" в размере семи миллионов рублей и части собственных денег. Площадь участка, который инвесторы взяли в аренду составляет почти два гектара в хвойном лесу. Пока там построен только один большой гостевой дом, но в следующем году супруги планируют возвести банный комплекс, банкетный зал и еще несколько коттеджей.Еще один перспективный туристический объект также располагается в Усманском районе - это кемпинг "У стрижей" в селе Савицкое. Он находится в муниципальной собственности и принадлежит Межпоселенческому центру культуры и досуга. Там есть все необходимое для комфортного отдыха туристов. Тем не менее, работы по совершенствованию базы отдыха продолжатся в следующем году уже в партнерстве с инвесторами."Мы поддерживаем предпринимателей, развивающих туризм. Кроме регионального гранта они могут получить льготный кредит на расширение бизнеса и обратиться в фонд поддержки предпринимателей за субсидией", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что в регионе уже действуют десять глэмпингов, еще семь объектов готовятся к открытию. В летний сезон они могут разместить более 10,5 тысячи гостей. За два года поддержку на развитие кемпинговых площадок из регионального бюджета на общую сумму 18 миллионов рублей получили Елецкий и Усманский районы, еще несколько проектов в Добровском и Задонском районах получили региональный грант "Инвестиционный" на общую сумму 58 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220829/natsproekt-1812915831.html

усманский район

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, усманский район, задонский район, туризм