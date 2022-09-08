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Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм - РИА Новости, 08.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220908/turizm-1815352629.html
Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм
Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм - РИА Новости, 08.09.2022
Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм
В Липецкой области успешно развивается внутренний туризм, в качестве основных инвесторов региональных туристических проектов выступают частные предприниматели – РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:37
2022-09-08T11:37
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
задонский район
туризм
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Липецкой области успешно развивается внутренний туризм, в качестве основных инвесторов региональных туристических проектов выступают частные предприниматели – на средства грантов они строят в районах области глэмпинги и кемпинги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, глэмпинг "Гнезда" в селе Арзыбовка Усманского района супруги Теренник построили на средства регионального гранта "Туризм" в размере семи миллионов рублей и части собственных денег. Площадь участка, который инвесторы взяли в аренду составляет почти два гектара в хвойном лесу. Пока там построен только один большой гостевой дом, но в следующем году супруги планируют возвести банный комплекс, банкетный зал и еще несколько коттеджей.Еще один перспективный туристический объект также располагается в Усманском районе - это кемпинг "У стрижей" в селе Савицкое. Он находится в муниципальной собственности и принадлежит Межпоселенческому центру культуры и досуга. Там есть все необходимое для комфортного отдыха туристов. Тем не менее, работы по совершенствованию базы отдыха продолжатся в следующем году уже в партнерстве с инвесторами."Мы поддерживаем предпринимателей, развивающих туризм. Кроме регионального гранта они могут получить льготный кредит на расширение бизнеса и обратиться в фонд поддержки предпринимателей за субсидией", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что в регионе уже действуют десять глэмпингов, еще семь объектов готовятся к открытию. В летний сезон они могут разместить более 10,5 тысячи гостей. За два года поддержку на развитие кемпинговых площадок из регионального бюджета на общую сумму 18 миллионов рублей получили Елецкий и Усманский районы, еще несколько проектов в Добровском и Задонском районах получили региональный грант "Инвестиционный" на общую сумму 58 миллионов рублей.
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игорь артамонов, усманский район, задонский район, туризм
Липецкая область, Игорь Артамонов, Усманский район, Задонский район, Туризм
11:37 08.09.2022
 

Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Липецкой области успешно развивается внутренний туризм, в качестве основных инвесторов региональных туристических проектов выступают частные предприниматели – на средства грантов они строят в районах области глэмпинги и кемпинги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, глэмпинг "Гнезда" в селе Арзыбовка Усманского района супруги Теренник построили на средства регионального гранта "Туризм" в размере семи миллионов рублей и части собственных денег. Площадь участка, который инвесторы взяли в аренду составляет почти два гектара в хвойном лесу. Пока там построен только один большой гостевой дом, но в следующем году супруги планируют возвести банный комплекс, банкетный зал и еще несколько коттеджей.
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Еще один перспективный туристический объект также располагается в Усманском районе - это кемпинг "У стрижей" в селе Савицкое. Он находится в муниципальной собственности и принадлежит Межпоселенческому центру культуры и досуга. Там есть все необходимое для комфортного отдыха туристов. Тем не менее, работы по совершенствованию базы отдыха продолжатся в следующем году уже в партнерстве с инвесторами.
"Мы поддерживаем предпринимателей, развивающих туризм. Кроме регионального гранта они могут получить льготный кредит на расширение бизнеса и обратиться в фонд поддержки предпринимателей за субсидией", - сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что в регионе уже действуют десять глэмпингов, еще семь объектов готовятся к открытию. В летний сезон они могут разместить более 10,5 тысячи гостей. За два года поддержку на развитие кемпинговых площадок из регионального бюджета на общую сумму 18 миллионов рублей получили Елецкий и Усманский районы, еще несколько проектов в Добровском и Задонском районах получили региональный грант "Инвестиционный" на общую сумму 58 миллионов рублей.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУсманский районЗадонский районТуризм
 
 
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