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Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II
Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II - РИА Новости, 08.09.2022
Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:14
2022-09-08T19:14
2022-09-08T19:31
джастин трюдо
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Мы желаем ей выздоровления и посылаем наилучшие пожелания королевской семье", - говорится в сообщении Трюдо в Twitter.
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джастин трюдо, в мире, елизавета ii, канада
Джастин Трюдо, В мире, Елизавета II, Канада
19:14 08.09.2022 (обновлено: 19:31 08.09.2022)
Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II
Премьер Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с Елизаветой II, которой стало хуже