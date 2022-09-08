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Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II - РИА Новости, 08.09.2022
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Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II
Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II - РИА Новости, 08.09.2022
Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:14
2022-09-08T19:31
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в мире
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Мы желаем ей выздоровления и посылаем наилучшие пожелания королевской семье", - говорится в сообщении Трюдо в Twitter.
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джастин трюдо, в мире, елизавета ii, канада
Джастин Трюдо, В мире, Елизавета II, Канада
19:14 08.09.2022 (обновлено: 19:31 08.09.2022)
 
Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II

Премьер Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с Елизаветой II, которой стало хуже

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
"Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Мы желаем ей выздоровления и посылаем наилучшие пожелания королевской семье", - говорится в сообщении Трюдо в Twitter.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
19:18
Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья
 
Джастин ТрюдоВ миреЕлизавета IIКанада
 
 
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