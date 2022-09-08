https://ria.ru/20220908/tryudo-1815502097.html

Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II

Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II - РИА Новости, 08.09.2022

Трюдо пожелал выздоровления королеве Елизавете II

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:14

2022-09-08T19:14

2022-09-08T19:31

джастин трюдо

в мире

елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что мысли всех канадцев с британской королевой Елизаветой II, пожелал ей поправляться.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Мы желаем ей выздоровления и посылаем наилучшие пожелания королевской семье", - говорится в сообщении Трюдо в Twitter.

https://ria.ru/20220908/guterresh-1815503116.html

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джастин трюдо, в мире, елизавета ii, канада