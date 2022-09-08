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В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
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В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II
В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II
Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:47
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в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", - говорится в сообщении телеканала.
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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.
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в мире, умерла королева елизавета ii, елизавета ii, великобритания, шотландия
В мире, Умерла Королева Елизавета II, Елизавета II, Великобритания, Шотландия
20:47 08.09.2022 (обновлено: 20:51 08.09.2022)
 
В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

В Британии объявили десятидневный национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", - говорится в сообщении телеканала.
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В миреУмерла Королева Елизавета IIЕлизавета IIВеликобританияШотландия
 
 
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