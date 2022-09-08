https://ria.ru/20220908/traur-1815523070.html

В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:47

2022-09-08T20:47

2022-09-08T20:51

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умерла королева елизавета ii

елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html

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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-08T20:47 true PT0M52S

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