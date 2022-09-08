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Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики - РИА Новости, 08.09.2022
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Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики - РИА Новости, 08.09.2022
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. Новая магистраль позволит доехать до столицы Татарстана в два... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:44
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инфографика
казань
екатеринбург
тюмень
челябинск
москва
автомобильные дороги
строительство
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Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. Новая магистраль позволит доехать до столицы Татарстана в два раза быстрее, ускорит развитие Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломераций. Кроме того, она станет основной частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Маршрут, ключевые характеристики и достоинства М-12 — в инфографике Ria.ru.
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казань, екатеринбург, тюмень, челябинск, москва, автомобильные дороги, строительство, россия, инфографика, трасса м-12
Инфографика, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Москва, Автомобильные дороги, Строительство, Россия, Трасса М-12
16:44 08.09.2022 (обновлено: 17:04 08.09.2022)
 

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики

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Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. Новая магистраль позволит доехать до столицы Татарстана в два раза быстрее, ускорит развитие Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломераций. Кроме того, она станет основной частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Маршрут, ключевые характеристики и достоинства М-12 — в инфографике Ria.ru.
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики mobТрасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики desk
 
ИнфографикаКазаньЕкатеринбургТюменьЧелябинскМоскваАвтомобильные дорогиСтроительствоРоссияТрасса М-12
 
 
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