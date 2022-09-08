https://ria.ru/20220908/trassa_m-12-1741372770.html

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики - РИА Новости, 08.09.2022

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики

Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. Новая магистраль позволит доехать до столицы Татарстана в два... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:44

2022-09-08T16:44

2022-09-08T17:04

инфографика

казань

екатеринбург

тюмень

челябинск

москва

автомобильные дороги

строительство

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Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. Новая магистраль позволит доехать до столицы Татарстана в два раза быстрее, ускорит развитие Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломераций. Кроме того, она станет основной частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Маршрут, ключевые характеристики и достоинства М-12 — в инфографике Ria.ru.

казань

екатеринбург

тюмень

челябинск

москва

россия

трасса м-12

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