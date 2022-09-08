https://ria.ru/20220908/trass-1815533816.html
Трасс призвала народ объединиться, чтобы помочь королю
Трасс призвала народ объединиться, чтобы помочь королю - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс призвала народ объединиться, чтобы помочь королю
Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что с кончиной британской королевы Елизаветы II страна вступает в новую эру, призвала народ объединиться, чтобы помочь... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:48
2022-09-08T21:48
2022-09-08T21:48
в мире
лиз трасс
елизавета ii
умерла королева елизавета ii
великобритания
чарльз, принц уэльский
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что с кончиной британской королевы Елизаветы II страна вступает в новую эру, призвала народ объединиться, чтобы помочь королю."В то время как мы скорбим, мы должны объединиться, чтобы помочь ему нести важную ответственность, которую он несет за нас", - заявила Трасс.По ее словам, со смертью Елизаветы II страна вступает в новую эпоху в великой истории страны.
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В мире, Лиз Трасс, Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Великобритания, Чарльз, принц Уэльский
Трасс призвала народ объединиться, чтобы помочь королю
Трасс заявила о вступлении Великобритании в новую эру и призвала народ объединиться