https://ria.ru/20220908/trass-1815525944.html

Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II

Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II

Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:00

2022-09-08T21:00

2022-09-08T21:20

умерла королева елизавета ii

лиз трасс

в мире

елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News."Лиз Трасс выступит с заявлением о смерти королевы на Даунинг-стрит через несколько минут", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html

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умерла королева елизавета ii, лиз трасс, в мире, елизавета ii