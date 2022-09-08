https://ria.ru/20220908/trass-1815525944.html
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II
Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:00
2022-09-08T21:00
2022-09-08T21:20
умерла королева елизавета ii
лиз трасс
в мире
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News."Лиз Трасс выступит с заявлением о смерти королевы на Даунинг-стрит через несколько минут", - говорится в сообщении телеканала.
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умерла королева елизавета ii, лиз трасс, в мире, елизавета ii
Умерла Королева Елизавета II, Лиз Трасс, В мире, Елизавета II
21:00 08.09.2022 (обновлено: 21:20 08.09.2022)
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II
Премьер Британии Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II