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Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
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Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II
Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022
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лиз трасс
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News."Лиз Трасс выступит с заявлением о смерти королевы на Даунинг-стрит через несколько минут", - говорится в сообщении телеканала.
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умерла королева елизавета ii, лиз трасс, в мире, елизавета ii
Умерла Королева Елизавета II, Лиз Трасс, В мире, Елизавета II
21:00 08.09.2022 (обновлено: 21:20 08.09.2022)
 
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II

Премьер Британии Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II

© AP Photo / Jane BarlowКоролева Британии Елизавета II и Лиз Трасс
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс после смерти королевы Британии вечером обратится к нации, сообщает телеканал Sky News.
"Лиз Трасс выступит с заявлением о смерти королевы на Даунинг-стрит через несколько минут", - говорится в сообщении телеканала.
Королева Елизавета II в карете, Лондон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:35
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
 
Умерла Королева Елизавета IIЛиз ТрассВ миреЕлизавета II
 
 
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