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Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс
Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс - РИА Новости, 08.09.2022
Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вся страна озабочена новостями о здоровье королевы Елизаветы II, и добавила, что мысли британцев с... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:05
2022-09-08T15:05
2022-09-08T15:05
в мире
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вся страна озабочена новостями о здоровье королевы Елизаветы II, и добавила, что мысли британцев с семьей монарха."Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время", - написала Трасс в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
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в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания
В мире, Елизавета II, Лиз Трасс, Великобритания
Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс
Премьер Британии Трасс заявила, что вся страна озабочена новостями о здоровье королевы