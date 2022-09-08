https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html

Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс

Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс - РИА Новости, 08.09.2022

Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вся страна озабочена новостями о здоровье королевы Елизаветы II, и добавила, что мысли британцев с... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:05

2022-09-08T15:05

2022-09-08T15:05

в мире

елизавета ii

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вся страна озабочена новостями о здоровье королевы Елизаветы II, и добавила, что мысли британцев с семьей монарха."Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время", - написала Трасс в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815292972.html

великобритания

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в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания