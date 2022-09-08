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Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах - РИА Новости, 08.09.2022
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Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах
Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах - РИА Новости, 08.09.2022
Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:00
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в мире
дональд трамп
джаред кушнер
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.Ранее зять Трампа и его экс-советник Джаред Кушнер заявил, что Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году, поскольку "ему неприятно видеть, что происходит в стране".
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в мире, дональд трамп, джаред кушнер, сша
В мире, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, США
07:00 08.09.2022
 
Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах

Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение об участии в выборах президента

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.

"Все хотят, чтобы я баллотировался... Я лидирую в опросах, и в каждом опросе — и в опросах республиканцев, и в опросах демократов. Я думаю, что приму решение в самом ближайшем будущем. И я думаю, что многие люди будут очень счастливы", — сказал Трамп в интервью индийскому каналу NDTV.

Ранее зять Трампа и его экс-советник Джаред Кушнер заявил, что Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году, поскольку "ему неприятно видеть, что происходит в стране".
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