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Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах
Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах - РИА Новости, 08.09.2022
Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:00
2022-09-08T07:00
2022-09-08T07:00
в мире
дональд трамп
джаред кушнер
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.Ранее зять Трампа и его экс-советник Джаред Кушнер заявил, что Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году, поскольку "ему неприятно видеть, что происходит в стране".
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в мире, дональд трамп, джаред кушнер, сша
В мире, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, США
Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах
Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение об участии в выборах президента