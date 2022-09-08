https://ria.ru/20220908/tramp-1815299946.html

Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах

Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах - РИА Новости, 08.09.2022

Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:00

2022-09-08T07:00

2022-09-08T07:00

в мире

дональд трамп

джаред кушнер

сша

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.Ранее зять Трампа и его экс-советник Джаред Кушнер заявил, что Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году, поскольку "ему неприятно видеть, что происходит в стране".

https://ria.ru/20220904/lenin-1814300045.html

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в мире, дональд трамп, джаред кушнер, сша