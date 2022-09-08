Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2"
Восточный военный округ получил партию новых ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2"
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛокатор зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" Вооруженных сил России
Локатор зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Восточный военный округ (ВВО) получил по Гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2", сообщает пресс-служба ведомства.
"В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия", - сообщает округ.
Отмечается, что "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.
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