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Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2" - РИА Новости, 08.09.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220908/tor-1815348570.html
Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2"
Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2" - РИА Новости, 08.09.2022
Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2"
Восточный военный округ (ВВО) получил по Гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:28
2022-09-08T11:28
новое оружие россии
безопасность
тор (зенитный ракетный комплекс)
восточный военный округ (вво)
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Восточный военный округ (ВВО) получил по Гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2", сообщает пресс-служба ведомства."В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия", - сообщает округ.Отмечается, что "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.
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безопасность, тор (зенитный ракетный комплекс), восточный военный округ (вво)
Новое оружие России, Безопасность, Тор (зенитный ракетный комплекс), Восточный военный округ (ВВО)
11:28 08.09.2022
 
Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2"

Восточный военный округ получил партию новых ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛокатор зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" Вооруженных сил России
Локатор зенитного ракетного комплекса Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Локатор зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Восточный военный округ (ВВО) получил по Гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2", сообщает пресс-служба ведомства.
"В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия", - сообщает округ.
Отмечается, что "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТор (зенитный ракетный комплекс)Восточный военный округ (ВВО)
 
 
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