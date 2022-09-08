https://ria.ru/20220908/tor-1815348570.html

Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2"

Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2" - РИА Новости, 08.09.2022

Восточный военный округ получил новые ракетные комплексы "Тор-М2"

Восточный военный округ (ВВО) получил по Гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:28

2022-09-08T11:28

2022-09-08T11:28

новое оружие россии

безопасность

тор (зенитный ракетный комплекс)

восточный военный округ (вво)

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Восточный военный округ (ВВО) получил по Гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2", сообщает пресс-служба ведомства."В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия", - сообщает округ.Отмечается, что "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тор (зенитный ракетный комплекс), восточный военный округ (вво)