https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html

В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*

В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"* - РИА Новости, 08.09.2022

В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*

Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:49

2022-09-08T14:49

2022-09-08T15:00

происшествия

исламское государство

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по Москве и Подмосковью."Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.По данным силовиков, участники ячейки, граждане России с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей установленному организатору канала финансирования ИГ*, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.Подчеркивается, что злоумышленники задержаны, возбуждено дело о содействии террористической деятельности.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220822/terrorist-1811208080.html

https://ria.ru/20220905/terakt-1814676706.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, исламское государство, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)