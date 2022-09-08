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В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"* - РИА Новости, 08.09.2022
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В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"* - РИА Новости, 08.09.2022
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*
Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:49
2022-09-08T15:00
происшествия
исламское государство
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по Москве и Подмосковью."Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.По данным силовиков, участники ячейки, граждане России с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей установленному организатору канала финансирования ИГ*, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.Подчеркивается, что злоумышленники задержаны, возбуждено дело о содействии террористической деятельности.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220822/terrorist-1811208080.html
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происшествия, исламское государство, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Исламское государство, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:49 08.09.2022 (обновлено: 15:00 08.09.2022)
 
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*

ФСБ раскрыла законспирированную ячейку финансистов ИГ в Московском регионе

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по Москве и Подмосковью.
"Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.
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По данным силовиков, участники ячейки, граждане России с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей установленному организатору канала финансирования ИГ*, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.
Подчеркивается, что злоумышленники задержаны, возбуждено дело о содействии террористической деятельности.
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ПроисшествияИсламское государствоМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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