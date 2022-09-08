https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"* - РИА Новости, 08.09.2022
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*
Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:49
2022-09-08T14:49
2022-09-08T15:00
происшествия
исламское государство
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по Москве и Подмосковью."Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.По данным силовиков, участники ячейки, граждане России с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей установленному организатору канала финансирования ИГ*, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.Подчеркивается, что злоумышленники задержаны, возбуждено дело о содействии террористической деятельности.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220822/terrorist-1811208080.html
https://ria.ru/20220905/terakt-1814676706.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, исламское государство, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Исламское государство, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:49 08.09.2022 (обновлено: 15:00 08.09.2022)
В Московском регионе раскрыли ячейку финансистов "Исламского государства"*
ФСБ раскрыла законспирированную ячейку финансистов ИГ в Московском регионе
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законспирированную ячейку финансистов "Исламского государства"*, перечисливших более 100 тысяч рублей, разоблачили в Московском регионе, сообщает УФСБ России по Москве и Подмосковью.
"Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.
По данным силовиков, участники ячейки, граждане России с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей установленному организатору канала финансирования ИГ*, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.
Подчеркивается, что злоумышленники задержаны, возбуждено дело о содействии террористической деятельности.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России