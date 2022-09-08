https://ria.ru/20220908/teplo-1815440640.html
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло - РИА Новости, 08.09.2022
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:14
2022-09-08T16:14
2022-09-08T16:14
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петр бирюков
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жкх
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что решение о дате начала отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий. Процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.Бирюков напомнил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены в установленный срок - к 1 сентября.
https://ria.ru/20220906/otoplenie-1814939189.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, общество, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления", - заявил Бирюков
.
Он подчеркнул, что решение о дате начала отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий. Процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.
"Первыми после официального старта отопительного сезона тепло получают все социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - пояснил заммэра.
Бирюков напомнил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены в установленный срок - к 1 сентября.