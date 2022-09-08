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Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло - РИА Новости, 08.09.2022
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Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло - РИА Новости, 08.09.2022
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:14
2022-09-08T16:14
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москва
петр бирюков
общество
жкх
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что решение о дате начала отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий. Процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.Бирюков напомнил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены в установленный срок - к 1 сентября.
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москва, петр бирюков, общество, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ
16:14 08.09.2022
 

Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Fotolia / koldunova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что решение о дате начала отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий. Процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.
"Первыми после официального старта отопительного сезона тепло получают все социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - пояснил заммэра.
Бирюков напомнил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены в установленный срок - к 1 сентября.
Жители Москвы держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 18:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоЖКХ
 
 
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