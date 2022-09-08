https://ria.ru/20220908/teplo-1815440640.html

Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло

Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло - РИА Новости, 08.09.2022

Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло

Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:14

2022-09-08T16:14

2022-09-08T16:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

жкх

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что решение о дате начала отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий. Процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.Бирюков напомнил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены в установленный срок - к 1 сентября.

https://ria.ru/20220906/otoplenie-1814939189.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, жкх