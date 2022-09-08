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В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами - РИА Новости, 08.09.2022
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В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами
В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами - РИА Новости, 08.09.2022
В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами
В Венгрии вводятся ограничения на температуру в госучреждениях в 18 градусов, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:39
2022-09-08T11:53
венгрия
в мире
цены на нефть
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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. В Венгрии вводятся ограничения на температуру в госучреждениях в 18 градусов, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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венгрия, в мире, цены на нефть
Венгрия, В мире, Цены на нефть
11:39 08.09.2022 (обновлено: 11:53 08.09.2022)
 
В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами

Венгрия ввела ограничения на температуру в государственных учреждениях в 18 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. В Венгрии вводятся ограничения на температуру в госучреждениях в 18 градусов, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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