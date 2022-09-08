https://ria.ru/20220908/temperatura-1815353404.html

В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами

В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами - РИА Новости, 08.09.2022

В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами

В Венгрии вводятся ограничения на температуру в госучреждениях в 18 градусов, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:39

2022-09-08T11:39

2022-09-08T11:53

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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. В Венгрии вводятся ограничения на температуру в госучреждениях в 18 градусов, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220907/putin-1815129702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, в мире, цены на нефть