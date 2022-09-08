https://ria.ru/20220908/televeschanie-1815414583.html
Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье
Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 08.09.2022
Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье
Российские журналисты помогают восстанавливать медиахолдинги на освобождённых территориях Украины: военкоры России трудятся в телерадиокомпании "Таврия" в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:31
2022-09-08T14:31
2022-09-08T14:37
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
херсонская область
life
александр малькевич
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские журналисты помогают восстанавливать медиахолдинги на освобождённых территориях Украины: военкоры России трудятся в телерадиокомпании "Таврия" в Херсонской области, а в Запорожье планируется открытие интернет-проекта под руководством московского журналиста Константина Дорофеева, сообщил РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Там работают (на телерадиокомпании "Таврия") российские журналисты, есть и военкоры с серьёзным донбасским опытом. Например, Анастасия Бабир из Курска", - сказал Малькевич, который координирует работу медиа на освобожденных территориях.По его словам, остальных имён назвать нет возможности, потому что журналисты находятся в опасности в Херсонской области."Я вам назвал только одного военкора, потому что ее личность уже была раскрыта украинскими нацистами. Стоит понимать, что все имена, которые оглашаются и которые доходят до укрофашистов, сразу же попадают в расстрельные списки. И личные данные этих корреспондентов сразу же "сливают в сеть", - пояснил Малькевич.Что касается медиахолдинга "ЗаМедиа" в Запорожье, добавляет зампред комиссии ОП, то проект удался благодаря петербургскому журналисту Вадиму Кучеру."В скором времени в Запорожье откроется и отдельный, "свой" интернет-проект, который будет развивать российский журналист Константин Дорофеев. Ранее он работал в "Известиях", в Life и других проектах", - завершил Малькевич.
https://ria.ru/20220708/minenergo-1801170640.html
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запорожье, россия, херсонская область , life, александр малькевич, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Херсонская область , Life, Александр Малькевич, В мире
14:31 08.09.2022 (обновлено: 14:37 08.09.2022)
Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье
Российские журналисты восстанавливают телевещание в Херсонской и Запорожской областях
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские журналисты помогают восстанавливать медиахолдинги на освобождённых территориях Украины: военкоры России трудятся в телерадиокомпании "Таврия" в Херсонской области, а в Запорожье планируется открытие интернет-проекта под руководством московского журналиста Константина Дорофеева, сообщил РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Там работают (на телерадиокомпании "Таврия") российские журналисты, есть и военкоры с серьёзным донбасским опытом. Например, Анастасия Бабир из Курска", - сказал Малькевич, который координирует работу медиа на освобожденных территориях.
По его словам, остальных имён назвать нет возможности, потому что журналисты находятся в опасности в Херсонской области.
"Я вам назвал только одного военкора, потому что ее личность уже была раскрыта украинскими нацистами. Стоит понимать, что все имена, которые оглашаются и которые доходят до укрофашистов, сразу же попадают в расстрельные списки. И личные данные этих корреспондентов сразу же "сливают в сеть", - пояснил Малькевич.
Что касается медиахолдинга "ЗаМедиа" в Запорожье, добавляет зампред комиссии ОП, то проект удался благодаря петербургскому журналисту Вадиму Кучеру.
"В скором времени в Запорожье откроется и отдельный, "свой" интернет-проект, который будет развивать российский журналист Константин Дорофеев. Ранее он работал в "Известиях", в Life
и других проектах", - завершил Малькевич.