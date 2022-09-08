https://ria.ru/20220908/televeschanie-1815414583.html

Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье

Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 08.09.2022

Российские журналисты помогли запустить телекомпании в Херсоне и Запорожье

Российские журналисты помогают восстанавливать медиахолдинги на освобождённых территориях Украины: военкоры России трудятся в телерадиокомпании "Таврия" в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:31

2022-09-08T14:31

2022-09-08T14:37

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

херсонская область

life

александр малькевич

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские журналисты помогают восстанавливать медиахолдинги на освобождённых территориях Украины: военкоры России трудятся в телерадиокомпании "Таврия" в Херсонской области, а в Запорожье планируется открытие интернет-проекта под руководством московского журналиста Константина Дорофеева, сообщил РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Там работают (на телерадиокомпании "Таврия") российские журналисты, есть и военкоры с серьёзным донбасским опытом. Например, Анастасия Бабир из Курска", - сказал Малькевич, который координирует работу медиа на освобожденных территориях.По его словам, остальных имён назвать нет возможности, потому что журналисты находятся в опасности в Херсонской области."Я вам назвал только одного военкора, потому что ее личность уже была раскрыта украинскими нацистами. Стоит понимать, что все имена, которые оглашаются и которые доходят до укрофашистов, сразу же попадают в расстрельные списки. И личные данные этих корреспондентов сразу же "сливают в сеть", - пояснил Малькевич.Что касается медиахолдинга "ЗаМедиа" в Запорожье, добавляет зампред комиссии ОП, то проект удался благодаря петербургскому журналисту Вадиму Кучеру."В скором времени в Запорожье откроется и отдельный, "свой" интернет-проект, который будет развивать российский журналист Константин Дорофеев. Ранее он работал в "Известиях", в Life и других проектах", - завершил Малькевич.

https://ria.ru/20220708/minenergo-1801170640.html

https://ria.ru/20220729/plotina-1806008075.html

запорожье

россия

херсонская область

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запорожье, россия, херсонская область , life, александр малькевич, в мире