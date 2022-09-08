https://ria.ru/20220908/telepuziki-1815412707.html

Шоу "Телепузики" перевыпустят

Шоу "Телепузики" перевыпустят - РИА Новости, 08.09.2022

Шоу "Телепузики" перевыпустят

Детское шоу "Телепузики" перевыпустят на стриминговом сервисе Netflix в ноябре, сообщает The Guardian. История о четверых персонажах – Тинки-Винки, Ля-ле, Дипси РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

шоубиз

технологии

россия

netflix

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Детское шоу "Телепузики" перевыпустят на стриминговом сервисе Netflix в ноябре, сообщает The Guardian. История о четверых персонажах – Тинки-Винки, Ля-ле, Дипси и По – была популярна в конце 90-х, их изображения до сих пор используются в интернете в качестве мемов.Премьера сериала состоялась в 1997 году и завоевали успех у малышей благодаря яркому внешнему виду героев, а также простых для запоминания песен. Шоу завершилось в 2001 году, однако после этого были сняты дополнительные серии.В России шоу начали показывать в 2000 году. Некоторые рубрики адаптировали под русскоязычную аудиторию: мастер-классы с поделками снимали российские зрители. Проект подвергался критике как за образы героев – некоторые активисты считали их внешний облик отталкивающим и пугающим, так и за якобы пропаганду нетрадиционных ценностей. Тогда представители шоу попросили не искать в сериале скрытых смыслов, поскольку это "просто персонажи в детском шоу".Ранее стало известно, что сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день показа.

https://ria.ru/20220902/shou-1813832764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, россия, netflix