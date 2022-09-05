https://ria.ru/20220905/rekord-1814460394.html
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день - РИА Новости, 05.09.2022
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день
Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:11
2022-09-05T11:11
2022-09-05T12:18
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети.Действие в проекте разворачивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В частности, шоу расскажет о создании Колец власти. Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.Первые отзывы критиков на два эпизода шоу были смешанными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джон толкин, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Джон Толкин, Кино и сериалы, что посмотреть
11:11 05.09.2022 (обновлено: 12:18 05.09.2022)
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное для стриминга число зрителей за первые сутки