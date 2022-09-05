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Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день - РИА Новости, 05.09.2022
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Культура
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Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день - РИА Новости, 05.09.2022
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день
Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:11
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что посмотреть
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети.Действие в проекте разворачивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В частности, шоу расскажет о создании Колец власти. Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.Первые отзывы критиков на два эпизода шоу были смешанными.
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новости культуры, джон толкин, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Джон Толкин, Кино и сериалы, что посмотреть
11:11 05.09.2022 (обновлено: 12:18 05.09.2022)
 
Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день

Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное для стриминга число зрителей за первые сутки

© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
© Warner Bros. Television (2022-...)
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети.
Действие в проекте разворачивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В частности, шоу расскажет о создании Колец власти.
Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.
Первые отзывы критиков на два эпизода шоу были смешанными.
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
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