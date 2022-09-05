https://ria.ru/20220905/rekord-1814460394.html

Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день

Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день - РИА Новости, 05.09.2022

Сериал по "Властелину колец" собрал рекордное число зрителей в первый день

Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:11

2022-09-05T11:11

2022-09-05T12:18

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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей. Это рекорд для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети.Действие в проекте разворачивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В частности, шоу расскажет о создании Колец власти. Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.Первые отзывы критиков на два эпизода шоу были смешанными.

https://ria.ru/20220902/fantasy-1813239627.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джон толкин, кино и сериалы, что посмотреть