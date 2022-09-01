16:45 01.09.2022 (обновлено: 16:55 01.09.2022)
Критики рассказали, стоит ли смотреть шоу "Властелин колец: Кольца власти"
В Сети появились первые рецензии на сериал "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Сети появились рецензии на сериал "Властелин колец: Кольца власти". Критики посмотрели два первых эпизода до релиза и рассказали, стоит ли шоу внимания.
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Проект вдохновлен книгами Джона Толкина. Шоу рассказывает о выковке Колец власти, восхождении Саурона и о других событиях из мира легендарных произведений английского писателя.
Рейтинг сериала на 1 сентября на Rotten Tomatoes — 83 процента. Показатель неплохой, но не блестящий. Оценка поставлена по 124 отзывам, 104 из них — положительные, 20 — негативные.
Джейми Ловетт из ComicBook.com поставил шоу тройку (максимальный балл в издании, где работает журналист, — пять). "У сериала есть неплохой костяк — каст, сюжет интересный, экшен. Но хочется чего-то большего. Мне недостаточно быть просто заинтересованным. Я хочу эмоций. А эти два эпизода их не дали", — объясняет критик. По его мнению, причина — мало приключений.
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
"Шоу сочетает в себе все, за что любят современное фэнтези, например, "Игру престолов", и многочисленных главных героев, глубину и детализацию вселенной Толкиена. Впереди еще целый сезон, но уже можно сказать, что проект успешно стартовал, выполнил обещания по качеству и работает на полную", — считает Тереза Лаксон, пишущая для Collider.
"Даже после просмотра "Игры престолов" масштаб и визуальная красота сериала Amazon превосходят все ожидания от ТВ-шоу. Иными словами, фанатам Толкина не стоит переживать о том, что Средиземье покажется каким-то маленьким в "Кольцах власти", — утверждает Алекс Уэлч из Inverse. А вот к структуре повествования в шоу у него есть претензии. Временами, по мнению критика, она кажется громоздкой.
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
2 из 2
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
2 из 2
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
"Никто из актеров выдающейся игрой похвастаться не может. Разве что Маркелла Кавена и Оуайн Артур (первая сыграла Эланор Брендифут, а второй — Дурина IV, — Прим. ред.)", — делится впечатлениями Марк Мезорос из The News-Herald. Но все равно, по его мнению, персонажи все интересные, и он хочет узнать, что же с ними случиться дальше.
"Потратьте все деньги мира на компьютерную графику, но сериал от этого динамичнее не станет, а его персонажи не будут убедительнее. В этом-то главная ошибка "Колец власти", — пишет Клинт Уортингтон из RogerEbert.com. На его взгляд, первый эпизод суховат. Ситуация становится немного лучше во второй серии.
Премьера шоу запланирована на 2 сентября.
29 июля, 18:48КультураПоявились первые отзывы на сериал "Дом Дракона"