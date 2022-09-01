https://ria.ru/20220901/vlastelinkolets-1813691969.html

Критики рассказали, стоит ли смотреть шоу "Властелин колец: Кольца власти"

Критики рассказали, стоит ли смотреть шоу "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 01.09.2022

Критики рассказали, стоит ли смотреть шоу "Властелин колец: Кольца власти"

В Сети появились рецензии на сериал "Властелин колец: Кольца власти". Критики посмотрели два первых эпизода до релиза и рассказали, стоит ли шоу внимания. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:45

2022-09-01T16:45

2022-09-01T16:55

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Сети появились рецензии на сериал "Властелин колец: Кольца власти". Критики посмотрели два первых эпизода до релиза и рассказали, стоит ли шоу внимания. Проект вдохновлен книгами Джона Толкина. Шоу рассказывает о выковке Колец власти, восхождении Саурона и о других событиях из мира легендарных произведений английского писателя. Рейтинг сериала на 1 сентября на Rotten Tomatoes — 83 процента. Показатель неплохой, но не блестящий. Оценка поставлена по 124 отзывам, 104 из них — положительные, 20 — негативные. Джейми Ловетт из ComicBook.com поставил шоу тройку (максимальный балл в издании, где работает журналист, — пять). "У сериала есть неплохой костяк — каст, сюжет интересный, экшен. Но хочется чего-то большего. Мне недостаточно быть просто заинтересованным. Я хочу эмоций. А эти два эпизода их не дали", — объясняет критик. По его мнению, причина — мало приключений. "Шоу сочетает в себе все, за что любят современное фэнтези, например, "Игру престолов", и многочисленных главных героев, глубину и детализацию вселенной Толкиена. Впереди еще целый сезон, но уже можно сказать, что проект успешно стартовал, выполнил обещания по качеству и работает на полную", — считает Тереза Лаксон, пишущая для Collider."Даже после просмотра "Игры престолов" масштаб и визуальная красота сериала Amazon превосходят все ожидания от ТВ-шоу. Иными словами, фанатам Толкина не стоит переживать о том, что Средиземье покажется каким-то маленьким в "Кольцах власти", — утверждает Алекс Уэлч из Inverse. А вот к структуре повествования в шоу у него есть претензии. Временами, по мнению критика, она кажется громоздкой. "Никто из актеров выдающейся игрой похвастаться не может. Разве что Маркелла Кавена и Оуайн Артур (первая сыграла Эланор Брендифут, а второй — Дурина IV, — Прим. ред.)", — делится впечатлениями Марк Мезорос из The News-Herald. Но все равно, по его мнению, персонажи все интересные, и он хочет узнать, что же с ними случиться дальше. "Потратьте все деньги мира на компьютерную графику, но сериал от этого динамичнее не станет, а его персонажи не будут убедительнее. В этом-то главная ошибка "Колец власти", — пишет Клинт Уортингтон из RogerEbert.com. На его взгляд, первый эпизод суховат. Ситуация становится немного лучше во второй серии. Премьера шоу запланирована на 2 сентября.

https://ria.ru/20220729/domdrakona-1805944732.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джон толкин, кино и сериалы, что посмотреть