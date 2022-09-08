https://ria.ru/20220908/tekhnologii-1815295799.html

Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания

Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания - РИА Новости, 08.09.2022

Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания

Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошел государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:35

2022-09-08T03:35

2022-09-08T11:08

новое оружие россии

россия

безопасность

роскосмос

российская электроника

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошел государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Источник напомнил, что "Пион-НКС" — космический аппарат новой российской глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана, определения дислокации кораблей противника, прежде всего авианосных ударных групп, выдачи точного оперативного целеуказания ударным средствам ВМФ для поражения кораблей.Согласно открытым данным, спутник был запущен в космос в июне 2021 года. Создан Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос"), его радиолокационная станция — концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику").

https://ria.ru/20220902/glonass-k-1813973784.html

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россия, безопасность, роскосмос, российская электроника