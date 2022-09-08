Рейтинг@Mail.ru
Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220908/tekhnologii-1815295799.html
Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания
Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания - РИА Новости, 08.09.2022
Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания
Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошел государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T03:35
2022-09-08T11:08
новое оружие россии
россия
безопасность
роскосмос
российская электроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/18/1498711869_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_ac382f88cce2b72e5292ca7545abdd4e.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошел государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Источник напомнил, что "Пион-НКС" — космический аппарат новой российской глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана, определения дислокации кораблей противника, прежде всего авианосных ударных групп, выдачи точного оперативного целеуказания ударным средствам ВМФ для поражения кораблей.Согласно открытым данным, спутник был запущен в космос в июне 2021 года. Создан Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос"), его радиолокационная станция — концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику").
https://ria.ru/20220902/glonass-k-1813973784.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/18/1498711869_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_fd996ab6858d8430cc206ef7c8424421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, роскосмос, российская электроника
Новое оружие России, Россия, Безопасность, Роскосмос, Российская электроника
03:35 08.09.2022 (обновлено: 11:08 08.09.2022)
 
Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания

Первый радиолокационный спутник морской разведки России "Пион-НКС" прошел госиспытания

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМакет космического аппарата "Пион-НКС"
Макет космического аппарата Пион-НКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Макет космического аппарата "Пион-НКС". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошел государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат "Пион-НКС" успешно прошел государственные испытания и принят на опытно-боевое дежурство", — сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что "Пион-НКС" — космический аппарат новой российской глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана, определения дислокации кораблей противника, прежде всего авианосных ударных групп, выдачи точного оперативного целеуказания ударным средствам ВМФ для поражения кораблей.

"Аппарат начал отслеживание зарубежной военной деятельности, в том числе перемещения морских сил", — уточнил источник.

Согласно открытым данным, спутник был запущен в космос в июне 2021 года. Создан Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос"), его радиолокационная станция — концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику").
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 12:23
В России построили пятый спутник "Глонасс-К"
 
Новое оружие РоссииРоссияБезопасностьРоскосмосРоссийская электроника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала