https://ria.ru/20220908/tayvan-1815308574.html

В правительстве Тайваня заявили о расширении экономических отношений с США

В правительстве Тайваня заявили о расширении экономических отношений с США - РИА Новости, 08.09.2022

В правительстве Тайваня заявили о расширении экономических отношений с США

Тайвань будет усердно работать над установлением более тесных торгово-экономических отношений с США, заявила в четверг глава администрации острова Цай Инвэнь в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:39

2022-09-08T08:39

2022-09-08T08:46

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нэнси пелоси

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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Тайвань будет усердно работать над установлением более тесных торгово-экономических отношений с США, заявила в четверг глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией конгрессменов из США, передает Центральное информационное агентство Тайваня."Тайвань будет продолжать усердно работать над установлением более тесных экономических и торговых отношений с США", - приводит слова Цай Инвэнь агентство.Цай Инвэнь выразила надежду на то, что в будущем будет подписано двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволит "улучшить инвестиционный климат".Глава администрации острова также выразила благодарность членам Палаты представителей США за этот визит, который проходит на фоне прошедших ранее масштабных военных учений КНР, что, по ее словам, демонстрирует твердую поддержку Тайваня со стороны Конгресса США.Делегация конгрессменов из США 7-9 сентября находится на Тайване. Члены Палаты представителей США Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак посещают Тайвань в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион.Ранее сообщилось, что в ходе поездки делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html

https://ria.ru/20220903/tayvan-1814165603.html

https://ria.ru/20220907/kongressmeny-1815216311.html

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китай

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в мире, цай инвэнь, сша, конгресс сша, тайвань, китай, нэнси пелоси