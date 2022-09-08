https://ria.ru/20220908/svo-1815289771.html

Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе

Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе - РИА Новости, 08.09.2022

Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пострадавших в теракте в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T00:52

2022-09-08T00:52

2022-09-08T00:52

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

мелитополь

украина

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пострадавших в теракте в Мелитополе нет, а исполнители уже известны.Ранее Рогов сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе: взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией".По его данным, вечером в среду украинские военные открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России.Он уточнил, что взрывов было два, причем первый из них был "приманкой". Второй взрыв произошел через определенное время, но специалисты не допустили ни жертв, ни больших повреждений. Также он добавил, что исполнители теракта уже известны и будут наказаны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814942073.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

мелитополь

украина

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владимир рогов, запорожская область, мелитополь, украина