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Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/svo-1815289771.html
Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе
Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пострадавших в теракте в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:52
2022-09-08T00:52
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
мелитополь
украина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пострадавших в теракте в Мелитополе нет, а исполнители уже известны.Ранее Рогов сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе: взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией".По его данным, вечером в среду украинские военные открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России.Он уточнил, что взрывов было два, причем первый из них был "приманкой". Второй взрыв произошел через определенное время, но специалисты не допустили ни жертв, ни больших повреждений. Также он добавил, что исполнители теракта уже известны и будут наказаны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814942073.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, запорожская область, мелитополь, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Мелитополь, Украина
00:52 08.09.2022
 
Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе

Член ГСА Запорожья Рогов: пострадавших в теракте в Мелитополе нет, исполнители известны

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пострадавших в теракте в Мелитополе нет, а исполнители уже известны.
Ранее Рогов сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе: взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией".
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 19:06Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили, что угроза ЗАЭС исходит только от Украины
По его данным, вечером в среду украинские военные открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России.
"Слава Богу, все живы, даже нет пострадавших. Понятно, нанесен материальный ущерб, но это все мелочи, это восстанавливается, самое главное, что люди живы, здоровы, и ничего с ними не произошло", - сказал Рогов в эфире телепередачи "Соловьев LIVE".
Он уточнил, что взрывов было два, причем первый из них был "приманкой". Второй взрыв произошел через определенное время, но специалисты не допустили ни жертв, ни больших повреждений. Также он добавил, что исполнители теракта уже известны и будут наказаны.
"Те, кто его готовили и реализовывали, будут задержаны или ликвидированы при попытке к бегству или сопротивлению, потому что вводные по этим негодяям известны", - добавил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьМелитопольУкраина
 
 
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