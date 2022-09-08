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Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
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Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин
Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин
Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, необходимо создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран, сказал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:36
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россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, необходимо создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума."Сейчас Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета. Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
12:36 08.09.2022 (обновлено: 12:52 08.09.2022)
 
Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что Россия создает архитектуру, исключающую влияние третьих стран

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, необходимо создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.
"Сейчас Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета. Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:38
Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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