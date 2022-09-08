https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815375894.html

Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин

Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022

Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин

Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, необходимо создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран, сказал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:36

2022-09-08T12:36

2022-09-08T12:52

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, необходимо создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума."Сейчас Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета. Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815376990.html

россия

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россия, михаил мишустин