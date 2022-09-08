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Укрепление суверенитета России приведет к новому миропорядку

Укрепление суверенитета России приведет к новому миропорядку - РИА Новости, 08.09.2022

Укрепление суверенитета России приведет к новому миропорядку

Главным последствием спецоперации на Украине станет укрепление суверенитета России — "в конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны — и изнутри, и ее... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:00

2022-09-08T08:00

2022-09-08T08:04

авторы

владимир путин

мин аун хлайн

аун сан су чжи

россия

мьянма

владивосток

совет безопасности оон

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Главным последствием спецоперации на Украине станет укрепление суверенитета России — "в конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны — и изнутри, и ее внешнеполитических позиций", заявил во Владивостоке Владимир Путин.Эти слова президента, произнесенные им на Восточном экономическом форуме, можно подтвердить картинкой с самого мероприятия.По правую руку от Владимира Путина на форуме сидел генерал Мин Аун Хлайн — председатель Государственного административного совета Мьянмы и командующий ее Вооруженными силами. Почетный гость ВЭФ, глава государства — разве его место рядом с президентом России не абсолютно естественно? Но не все так просто.Дело в том, что генерал возглавил Мьянму в феврале прошлого года, воспользовавшись особенностью местной конституции, согласно которой армия, по сути, является гарантом единства государства: Мин отстранил от власти дочь отца-основателя государства Аун Сан Су Чжи (ее партия одержала победу на выборах), сославшись на то, что голосование проходило с нарушениями. После чего целый ряд стран Запада и АСЕАН (объединение государств Юго-Восточной Азии, в которое входит и Мьянма) не признали новую власть, потребовав вернуть Су Чжи и ее партию к власти. Соратники отстраненных политиков даже создали свое правительство (в изгнании и подполье), а их сторонники стали убивать тех, кто "работает на хунту", — счет идет уже на тысячи убитых. Военные тоже не церемонятся с оппозицией, но надо понимать, что сама почти 75-летняя история независимой Мьянмы — это постоянная борьба центральной власти за сохранение единства страны. Не политического единства, а хотя бы территориального.Потому что Мьянма (входившая в колониальные времена в состав Британской Индии) состоит из нескольких народов, часть из которых вообще никогда не признавала центральную власть. Более того, десятилетиями в ряде провинций (штатов) идет партизанская война, и правительство никогда целиком не контролировало всю территорию страны. В подобных условиях межпартийная и вообще политическая борьба за власть в центре плохо совмещалась с сохранением единства государства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что военные правили Мьянмой почти все годы ее независимости — за исключением 50-х годов и периода после 2015 года. За это время было все: и строительство своей версии социализма, и дружба с СССР, и сильная (но не северокорейских масштабов) закрытость страны, и переход к капитализму, многопартийности.Семь лет назад именно генерал Мин Аун Хлайн в качестве главкома передал власть гражданским — той самой Су Чжи, которую в прошлом году он же и отстранил от власти. Но почему все эти внутренние дела Мьянмы важны для понимания того, как укрепляется суверенитет России?Потому что генерал приезжает в Россию далеко не первый раз: начиная с 2017 года он прилетает в нашу страну порой по несколько раз в год. Он бывал в Москве и регионах, открывал буддистские пагоды, присутствовал на военных парадах на Красной площади и посещал военные заводы (Мьянма давно уже покупает наше оружие). Последний раз он посещал Россию всего два месяца назад — как было объявлено, с частным визитом. Но нынешняя встреча во Владивостоке — его первая официальная встреча с Путиным (насчет неофициальных ничего не известно — теоретически они могли быть, но в закрытом режиме). Почему?Потому что, несмотря на большое геополитическое значение Мьянмы (а она находится в перекрестке пристального внимания и борьбы между Китаем, Индией и США), Россия не хотела афишировать свои связи с ее сначала теневым, а потом и реальным правителем (а генерал был им, по сути, с 2011 года, когда он возглавил Вооруженные силы). Мин встречался с Шойгу и Патрушевым, к нему приезжал Лавров, но формально мы соблюдали некую дистанцию. И это притом что после прошлогоднего "переворота" Россия не только не стала бойкотировать новую власть, но и, наряду с Китаем, оказала ей в том числе и дипломатическую поддержку, заблокировав на уровне Совбеза ООН все попытки резолюций с осуждением "переворота" и утверждениями нелегитимности мьянманского правительства. Однако контактов первых лиц все равно не было — их время пришло только сейчас.Потому после 24 февраля Россия не просто вступила в конфликт с Западом: мы перестали играть по придуманным им правилам. Выступая во Владивостоке, Путин охарактеризовал обвинения в адрес России в нарушении международного права после начала спецоперации на Украине так: мы имели на это право в соответствии с нашими договорами с ДНР и ЛНР. А на что опирались западные страны при нападении на Ирак, Ливию или Югославию? Сами нарушают международное право и потом "говорят о каких-то надуманных правилах":"О каких правилах? Что там придумали такое? Откуда они их выковыряли, эти правила? Пускай сами по ним и живут".Это очень важный момент: Россия больше не будет оставлять право трактовки международного права Западу. То есть мы и раньше говорили об этом, но все-таки в своих действиях старались в какой-то степени считаться с западным "порядком, основанным на правилах". Этот термин в последние годы стали все чаще использовать на Западе, обозначая им то, что раньше называли "либеральным миропорядком", а мы называем "глобалистским проектом англосаксов". С помощью борьбы за его сохранение атлантисты пытались удержать то, что в среду Путин назвал "ускользающим доминированием Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике":Давление на несогласных встраиваться в "порядок, основанный на правилах" было всегда, но Россия полноценно столкнулась с ним в 2014-м, а в этом году ощутила его на себе по максимуму. Запад прямо объявил нас "страной-изгоем", но ведь раньше уже много стран оказывались в подобной ситуации: Ирак и КНДР, Иран и Венесуэла, Судан и Сирия. Да и Мьянму тоже не раз пытались "зажать в угол". И хотя раньше Россия не прерывала свои отношения с ней, все равно вынуждена была считаться с позицией Запада. Точно так же, как это происходило в наших отношениях с КНДР или Суданом, да и другими странами, объявленными Западом "изгоями".После 24 февраля все изменилось: у нас нет больше никаких оснований играть в дипломатические игры с атлантистами, разговаривать с ними с использованием выдуманных ими терминов. И это не просто открывает нам новые возможности в выстраивании отношений с самыми разными странами незападного мира — это демонстрирует всем и вся, что Россия становится полностью самостоятельной, что она выстраивает свою геополитическую стратегию, исходя из собственных интересов и представлений о будущем. Эти интересы давно уже лежат на Востоке и Юге, а после того как Запад сделал исторический выбор в пользу конфронтации с нами, мы можем прямо заявить и о том, что нашим интересам отвечает и стратегическое ослабление, и раскол единого Запада.Но главная наша ставка не на игру против уходящего гегемона, а на строительство новой архитектуры. Во Владивостоке Путин снова дал краткую характеристику того миропорядка, к которому мы стремимся:Самостоятельно выстраивать отношения со всеми, кто этого хочет, не обращая внимание на то, как к этому относятся "устанавливающие правила", — это и называется укреплением суверенитета.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815001511.html

https://ria.ru/20220907/politika-1815132475.html

https://ria.ru/20220907/mir-1815055742.html

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авторы, владимир путин, мин аун хлайн, аун сан су чжи, россия, мьянма, владивосток, совет безопасности оон, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), в мире