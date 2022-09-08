https://ria.ru/20220908/stavka-1815425197.html

ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов

ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов - РИА Новости, 08.09.2022

ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:21

2022-09-08T15:21

2022-09-08T17:00

экономика

европейский центральный банк

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, говорится в заявлении регулятора."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года", — указано в релизе.Цель этого решения — в среднесрочной перспективе снизить инфляцию до двух процентов.Управляющие ЕЦБ рассчитывают на нескольких предстоящих заседаниях продолжить увеличение процентных ставок, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.Регулятор также повысил прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — она ожидается на уровне 8,1% вместо прогнозировавшихся в июне 6,8%. Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен - до 5,5% с 3,5%,

https://ria.ru/20220722/med-1804182524.html

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экономика, европейский центральный банк