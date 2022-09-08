https://ria.ru/20220908/stavka-1815425197.html
ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов
ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов - РИА Новости, 08.09.2022
ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:21
2022-09-08T15:21
2022-09-08T17:00
экономика
европейский центральный банк
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, говорится в заявлении регулятора."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года", — указано в релизе.Цель этого решения — в среднесрочной перспективе снизить инфляцию до двух процентов.Управляющие ЕЦБ рассчитывают на нескольких предстоящих заседаниях продолжить увеличение процентных ставок, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.Регулятор также повысил прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — она ожидается на уровне 8,1% вместо прогнозировавшихся в июне 6,8%. Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен - до 5,5% с 3,5%,
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экономика, европейский центральный банк
Экономика, Европейский центральный банк
15:21 08.09.2022 (обновлено: 17:00 08.09.2022)
ЕЦБ впервые повысил базовую ставку на 75 пунктов
ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку на 75 пунктов — до 1,25 процента годовых
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, говорится
в заявлении регулятора.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года", — указано в релизе.
Цель этого решения — в среднесрочной перспективе снизить инфляцию до двух процентов.
Управляющие ЕЦБ рассчитывают на нескольких предстоящих заседаниях продолжить увеличение процентных ставок, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.
Регулятор также повысил прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — она ожидается на уровне 8,1% вместо прогнозировавшихся в июне 6,8%. Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен - до 5,5% с 3,5%,