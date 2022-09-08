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Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии - РИА Новости, 08.09.2022
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Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии
Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии - РИА Новости, 08.09.2022
Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии
Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:01
2022-09-08T15:01
фонд "сколково"
сколково
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по региональному и международному развитию "Сколково" Юрий Сапрыкин. Он выступил на сессии "Как выводить российские стартапы на рынки Азии?" в рамках ВЭФ-2022. "Вся наша сервисная инфраструктура, бизнес-миссии, акселерационные программы, профильные мероприятия уже не первый год ориентированы на страны Азии. Для нас это системная работа, во многом обусловленная тем, что 80% резидентов, которые имеют валютную выручку, получают ее из этих стран", — привели слова Сапрыкина в пресс-службе фонда. По его словам, Фонд переосмыслил подход к акселерационным программам, и в последние несколько лет они сфокусированы на конкретной стране. "Сейчас проходит акселератор Land in India, и его окончание мы хотим приурочить к открытию офиса в этой стране", — заключил Сапрыкин.
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фонд "сколково", сколково, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Фонд "Сколково", Сколково, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
15:01 08.09.2022
 

Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-президент по развитию деятельности Фонда "Сколково" на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин участвует в работе круглого стола "Логистика экспорта в текущих реалиях" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Вице-президент по развитию деятельности Фонда Сколково на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин участвует в работе круглого стола Логистика экспорта в текущих реалиях в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по региональному и международному развитию "Сколково" Юрий Сапрыкин.
Он выступил на сессии "Как выводить российские стартапы на рынки Азии?" в рамках ВЭФ-2022.
"Вся наша сервисная инфраструктура, бизнес-миссии, акселерационные программы, профильные мероприятия уже не первый год ориентированы на страны Азии. Для нас это системная работа, во многом обусловленная тем, что 80% резидентов, которые имеют валютную выручку, получают ее из этих стран", — привели слова Сапрыкина в пресс-службе фонда.
По его словам, Фонд переосмыслил подход к акселерационным программам, и в последние несколько лет они сфокусированы на конкретной стране.
"Сейчас проходит акселератор Land in India, и его окончание мы хотим приурочить к открытию офиса в этой стране", — заключил Сапрыкин.
Председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов на сессии Социокультурное развитие регионов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 13:58
Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний
 
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