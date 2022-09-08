https://ria.ru/20220908/startapy-1815420780.html
Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии
Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии - РИА Новости, 08.09.2022
Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии
Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:01
2022-09-08T15:01
2022-09-08T15:01
фонд "сколково"
сколково
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по региональному и международному развитию "Сколково" Юрий Сапрыкин. Он выступил на сессии "Как выводить российские стартапы на рынки Азии?" в рамках ВЭФ-2022. "Вся наша сервисная инфраструктура, бизнес-миссии, акселерационные программы, профильные мероприятия уже не первый год ориентированы на страны Азии. Для нас это системная работа, во многом обусловленная тем, что 80% резидентов, которые имеют валютную выручку, получают ее из этих стран", — привели слова Сапрыкина в пресс-службе фонда. По его словам, Фонд переосмыслил подход к акселерационным программам, и в последние несколько лет они сфокусированы на конкретной стране. "Сейчас проходит акселератор Land in India, и его окончание мы хотим приурочить к открытию офиса в этой стране", — заключил Сапрыкин.
https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "сколково", сколково, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Фонд "Сколково", Сколково, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по региональному и международному развитию "Сколково" Юрий Сапрыкин.
Он выступил на сессии "Как выводить российские стартапы на рынки Азии?" в рамках ВЭФ-2022.
"Вся наша сервисная инфраструктура, бизнес-миссии, акселерационные программы, профильные мероприятия уже не первый год ориентированы на страны Азии. Для нас это системная работа, во многом обусловленная тем, что 80% резидентов, которые имеют валютную выручку, получают ее из этих стран", — привели слова Сапрыкина в пресс-службе фонда.
По его словам, Фонд
переосмыслил подход к акселерационным программам, и в последние несколько лет они сфокусированы на конкретной стране.
"Сейчас проходит акселератор Land in India, и его окончание мы хотим приурочить к открытию офиса в этой стране", — заключил Сапрыкин.