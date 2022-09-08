https://ria.ru/20220908/startapy-1815420780.html

Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии

Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии - РИА Новости, 08.09.2022

Сапрыкин: "Сколково" нацелено на продвижение стартапов на рынках Азии

Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:01

2022-09-08T15:01

2022-09-08T15:01

фонд "сколково"

сколково

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфраструктура продвижения стартапов на экспортных рынках, созданная в Фонде "Сколково", ориентирована, прежде всего, на страны Азии, сообщил вице-президент по региональному и международному развитию "Сколково" Юрий Сапрыкин. Он выступил на сессии "Как выводить российские стартапы на рынки Азии?" в рамках ВЭФ-2022. "Вся наша сервисная инфраструктура, бизнес-миссии, акселерационные программы, профильные мероприятия уже не первый год ориентированы на страны Азии. Для нас это системная работа, во многом обусловленная тем, что 80% резидентов, которые имеют валютную выручку, получают ее из этих стран", — привели слова Сапрыкина в пресс-службе фонда. По его словам, Фонд переосмыслил подход к акселерационным программам, и в последние несколько лет они сфокусированы на конкретной стране. "Сейчас проходит акселератор Land in India, и его окончание мы хотим приурочить к открытию офиса в этой стране", — заключил Сапрыкин.

https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)