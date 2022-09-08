https://ria.ru/20220908/stallone-1815442887.html
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы" - РИА Новости, 08.09.2022
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"
Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:31
2022-09-08T17:31
2022-09-08T17:51
культура
новости культуры
кино и сериалы
сильвестр сталлоне
знаменитости
звезды
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815414558_214:0:1467:705_1920x0_80_0_0_b15e4618f446fe6c2813f39e44baeb61.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Plus. На этот раз звезда "Рокки" воплотил на экране образ мафиози Дуайта Манфреди. Он просидел за решеткой 25 лет, а когда вышел оказался не нужен своему боссу. Последний отправил его из Нью-Йорка в Оклахому. Оказавшись не у дел, Дуайт решает построить свою криминальную империю. В проекте также снимались Андреа Сэвидж, Макс Казелла, Мартин Старр, Доменик Ломбардоцци и другие. Шоураннер — Теренс Уинтер. Премьера "Короля Талсы" запланирована на 13 ноября.
https://ria.ru/20220908/ovatsii-1815335621.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815414558_346:0:1286:705_1920x0_80_0_0_c17763ebaddf25dac479a875ddff077f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Сильвестр Сталлоне, Знаменитости, звезды, что посмотреть
17:31 08.09.2022 (обновлено: 17:51 08.09.2022)
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"
Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сталлоне в роли главаря новой мафии