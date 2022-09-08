https://ria.ru/20220908/stallone-1815442887.html

Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"

Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы" - РИА Новости, 08.09.2022

Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"

Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:31

2022-09-08T17:31

2022-09-08T17:51

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Plus. На этот раз звезда "Рокки" воплотил на экране образ мафиози Дуайта Манфреди. Он просидел за решеткой 25 лет, а когда вышел оказался не нужен своему боссу. Последний отправил его из Нью-Йорка в Оклахому. Оказавшись не у дел, Дуайт решает построить свою криминальную империю. В проекте также снимались Андреа Сэвидж, Макс Казелла, Мартин Старр, Доменик Ломбардоцци и другие. Шоураннер — Теренс Уинтер. Премьера "Короля Талсы" запланирована на 13 ноября.

https://ria.ru/20220908/ovatsii-1815335621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне, знаменитости, звезды, что посмотреть