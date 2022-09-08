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Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы" - РИА Новости, 08.09.2022
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Культура
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Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы" - РИА Новости, 08.09.2022
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"
Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:31
2022-09-08T17:51
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Plus. На этот раз звезда "Рокки" воплотил на экране образ мафиози Дуайта Манфреди. Он просидел за решеткой 25 лет, а когда вышел оказался не нужен своему боссу. Последний отправил его из Нью-Йорка в Оклахому. Оказавшись не у дел, Дуайт решает построить свою криминальную империю. В проекте также снимались Андреа Сэвидж, Макс Казелла, Мартин Старр, Доменик Ломбардоцци и другие. Шоураннер — Теренс Уинтер. Премьера "Короля Талсы" запланирована на 13 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Сильвестр Сталлоне, Знаменитости, звезды, что посмотреть
17:31 08.09.2022 (обновлено: 17:51 08.09.2022)
 
Персонаж Сталлоне строит криминальную империю в тизере "Короля Талсы"

Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сталлоне в роли главаря новой мафии

© Paramount Plus/YouTubeКадр тизера сериала "Король Талсы"
Кадр тизера сериала Король Талсы
© Paramount Plus/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вышел тизер сериала "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает Deadline. Он же один из исполнительных продюсеров шоу. Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Plus.
На этот раз звезда "Рокки" воплотил на экране образ мафиози Дуайта Манфреди. Он просидел за решеткой 25 лет, а когда вышел оказался не нужен своему боссу. Последний отправил его из Нью-Йорка в Оклахому. Оказавшись не у дел, Дуайт решает построить свою криминальную империю.
В проекте также снимались Андреа Сэвидж, Макс Казелла, Мартин Старр, Доменик Ломбардоцци и другие. Шоураннер — Теренс Уинтер.
Премьера "Короля Талсы" запланирована на 13 ноября.
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