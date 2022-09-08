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Над Белым домом приспустили флаги в связи со смертью Елизаветы II

Над Белым домом приспустили флаги в связи со смертью Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Над Белым домом приспустили флаги в связи со смертью Елизаветы II

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над Белым домом, правительственными зданиями, военными базами и посольствами за рубежом в связи с... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:35

2022-09-08T22:35

2022-09-08T22:35

в мире

елизавета ii

джо байден

сша

умерла королева елизавета ii

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над Белым домом, правительственными зданиями, военными базами и посольствами за рубежом в связи с кончиной британской королевы Елизаветы II."В качестве дани уважения памяти королевы Елизаветы II властью, данной мне как президенту США, я приказывают приспустить флаги над Белым домом и всеми общественными зданиями и землями, на военных постах и морских базах, судах", - говорится в распространенной пресс-службой Белого дома прокламации Байдена.Флаги также должны быть приспущены в заграничных посольствах и консульствах, на зарубежных военных базах, распорядился Байден. Флаги будут приспущены до заката солнца в день погребения Елизаветы II, говорится в документе.

сша

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в мире, елизавета ii, джо байден, сша, умерла королева елизавета ii