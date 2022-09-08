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NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана - РИА Новости, 08.09.2022
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NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана
NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана - РИА Новости, 08.09.2022
NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана
Соединенным Штатам выгодно участие в затяжных вооруженных конфликтах, и они могут попытаться превратить Украину в один из них, пишет обозреватель The National... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:47
2022-09-08T22:23
в мире
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам выгодно участие в затяжных вооруженных конфликтах, и они могут попытаться превратить Украину в один из них, пишет обозреватель The National Interest Скотт Стргачич. Он допустил, что США могут нарастить поставки оружия, больше вовлечься в конфликт, толкать Киев на новые провокации, а также присвоить этим действиям официальный статус и кодовое имя."При покупке в рыбном следует помнить, что нельзя называть по имени ни одного из омаров в аквариуме. Если вы дадите ему имя, вы уже не сможете ни съесть, ни отпустить его. То же самое применимо и к конфликтам", — утверждает Стргачич.По его мнению, за годы участия в таких кризисах, как в Афганистане или Ираке, Вашингтон разработал все необходимые институты и механизмы для поддержания градуса в районах эскалации. Белому дому пора перестать "считать украинцев пешками в бессрочном пограничном противостоянии с великой державой", заключил автор.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву и соседним государствам еще 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220908/bayden-1815430246.html
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в мире, энтони блинкен, украина, сша, нато, россия
В мире, Энтони Блинкен, Украина, США, НАТО, Россия
19:47 08.09.2022 (обновлено: 22:23 08.09.2022)
 
NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана

NI: Белый дом хочет, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам выгодно участие в затяжных вооруженных конфликтах, и они могут попытаться превратить Украину в один из них, пишет обозреватель The National Interest Скотт Стргачич. Он допустил, что США могут нарастить поставки оружия, больше вовлечься в конфликт, толкать Киев на новые провокации, а также присвоить этим действиям официальный статус и кодовое имя.
"При покупке в рыбном следует помнить, что нельзя называть по имени ни одного из омаров в аквариуме. Если вы дадите ему имя, вы уже не сможете ни съесть, ни отпустить его. То же самое применимо и к конфликтам", — утверждает Стргачич.
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По его мнению, за годы участия в таких кризисах, как в Афганистане или Ираке, Вашингтон разработал все необходимые институты и механизмы для поддержания градуса в районах эскалации. Белому дому пора перестать "считать украинцев пешками в бессрочном пограничном противостоянии с великой державой", заключил автор.
В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву и соседним государствам еще 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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