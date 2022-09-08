https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана

NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана - РИА Новости, 08.09.2022

NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана

Соединенным Штатам выгодно участие в затяжных вооруженных конфликтах, и они могут попытаться превратить Украину в один из них, пишет обозреватель The National... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:47

2022-09-08T19:47

2022-09-08T22:23

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам выгодно участие в затяжных вооруженных конфликтах, и они могут попытаться превратить Украину в один из них, пишет обозреватель The National Interest Скотт Стргачич. Он допустил, что США могут нарастить поставки оружия, больше вовлечься в конфликт, толкать Киев на новые провокации, а также присвоить этим действиям официальный статус и кодовое имя."При покупке в рыбном следует помнить, что нельзя называть по имени ни одного из омаров в аквариуме. Если вы дадите ему имя, вы уже не сможете ни съесть, ни отпустить его. То же самое применимо и к конфликтам", — утверждает Стргачич.По его мнению, за годы участия в таких кризисах, как в Афганистане или Ираке, Вашингтон разработал все необходимые институты и механизмы для поддержания градуса в районах эскалации. Белому дому пора перестать "считать украинцев пешками в бессрочном пограничном противостоянии с великой державой", заключил автор.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву и соседним государствам еще 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/bayden-1815430246.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, энтони блинкен, украина, сша, нато, россия