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Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2022
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Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2022
Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы вмешательства в американские выборы, говорится в его письме лидерам палат... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:11
2022-09-08T02:11
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы вмешательства в американские выборы, говорится в его письме лидерам палат конгресса, опубликованном в среду."Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах, введенное 12 сентября 2018 года, останется в силе после 12 сентября 2022 года", - указал президент в своем письме."Хотя в настоящее время нет свидетельств тому, что иностранные силы стремятся изменить результаты голосования каких-либо американских выборов, иностранные силы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки", - написал Байден.В этой связи он счел необходимым продлить чрезвычайное положение в соответствии с исполнительным указом 13848 об угрозе иностранного вмешательства в выборы США.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
02:11 08.09.2022
 
Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в американские выборы

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы вмешательства в американские выборы, говорится в его письме лидерам палат конгресса, опубликованном в среду.
"Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах, введенное 12 сентября 2018 года, останется в силе после 12 сентября 2022 года", - указал президент в своем письме.
"Хотя в настоящее время нет свидетельств тому, что иностранные силы стремятся изменить результаты голосования каких-либо американских выборов, иностранные силы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки", - написал Байден.
В этой связи он счел необходимым продлить чрезвычайное положение в соответствии с исполнительным указом 13848 об угрозе иностранного вмешательства в выборы США.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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