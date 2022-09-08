https://ria.ru/20220908/ssha-1815288491.html

В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия

В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 08.09.2022

В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия

США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T00:13

2022-09-08T00:13

2022-09-08T00:22

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News.По его словам, американским военным разработчикам удалось создать новые системы вооружения с "беспрецедентной скоростью и эффективностью" ради более быстрой поставки на службу армии США в рамках программы модернизации.

https://ria.ru/20220907/saab-1815275690.html

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