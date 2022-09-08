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В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 08.09.2022
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В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия
В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 08.09.2022
В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия
США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:13
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в мире
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News.По его словам, американским военным разработчикам удалось создать новые системы вооружения с "беспрецедентной скоростью и эффективностью" ради более быстрой поставки на службу армии США в рамках программы модернизации.
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в мире, сша
В мире, США
00:13 08.09.2022 (обновлено: 00:22 08.09.2022)
 
В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия

Замминистра армии США озвучил сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News.

"Я не ожидаю каких-либо задержек", — ответил Камарилло на вопрос о возможном изменении сроков поставок гиперзвукового оружия.

По его словам, американским военным разработчикам удалось создать новые системы вооружения с "беспрецедентной скоростью и эффективностью" ради более быстрой поставки на службу армии США в рамках программы модернизации.
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