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В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия
В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 08.09.2022
В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия
США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:13
2022-09-08T00:13
2022-09-08T00:22
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассчитывают поставить на вооружение американской армии первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил в среду заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News.По его словам, американским военным разработчикам удалось создать новые системы вооружения с "беспрецедентной скоростью и эффективностью" ради более быстрой поставки на службу армии США в рамках программы модернизации.
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в мире, сша
00:13 08.09.2022 (обновлено: 00:22 08.09.2022)
В США озвучили сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия
Замминистра армии США озвучил сроки поставок в армию первого гиперзвукового оружия