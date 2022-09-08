https://ria.ru/20220908/srok-1815342578.html

В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде

В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде - РИА Новости, 08.09.2022

В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде

Тобольский райсуд в Тюменской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима 31-летнего мужчину, признанного виновным в надругательстве над 12-летней... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:18

2022-09-08T11:18

2022-09-08T11:18

россия

тюменская область

тобольск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Тобольский райсуд в Тюменской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима 31-летнего мужчину, признанного виновным в надругательстве над 12-летней девочкой, ехавшей с ним в одном вагоне поезда, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Следствием и судом установлено, что осужденный ночью 27 декабря 2021 года в плацкартном вагоне пассажирского поезда "Сургут - Екатеринбург", когда состав находился вблизи станции Тобольск, совершил в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Тобольский районный суд Тюменской области назначил осужденному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что "с целью недопущения повторения подобных случаев руководству железнодорожной организации и в правоохранительные органы направлены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении мер безопасности в поездах".

https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюменская область, тобольск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)