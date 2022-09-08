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В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде - РИА Новости, 08.09.2022
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В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде
В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде - РИА Новости, 08.09.2022
В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде
Тобольский райсуд в Тюменской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима 31-летнего мужчину, признанного виновным в надругательстве над 12-летней... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:18
2022-09-08T11:18
россия
тюменская область
тобольск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Тобольский райсуд в Тюменской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима 31-летнего мужчину, признанного виновным в надругательстве над 12-летней девочкой, ехавшей с ним в одном вагоне поезда, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Следствием и судом установлено, что осужденный ночью 27 декабря 2021 года в плацкартном вагоне пассажирского поезда "Сургут - Екатеринбург", когда состав находился вблизи станции Тобольск, совершил в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Тобольский районный суд Тюменской области назначил осужденному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что "с целью недопущения повторения подобных случаев руководству железнодорожной организации и в правоохранительные органы направлены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении мер безопасности в поездах".
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россия, тюменская область, тобольск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Тюменская область, Тобольск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:18 08.09.2022
 
В Тюменской области педофилу дали срок за нападение на девочку в поезде

В Тюменской области педофилу дали восемь лет за нападение на девочку в поезде

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Тобольский райсуд в Тюменской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима 31-летнего мужчину, признанного виновным в надругательстве над 12-летней девочкой, ехавшей с ним в одном вагоне поезда, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следствием и судом установлено, что осужденный ночью 27 декабря 2021 года в плацкартном вагоне пассажирского поезда "Сургут - Екатеринбург", когда состав находился вблизи станции Тобольск, совершил в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Тобольский районный суд Тюменской области назначил осужденному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что "с целью недопущения повторения подобных случаев руководству железнодорожной организации и в правоохранительные органы направлены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении мер безопасности в поездах".
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:35
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
 
РоссияТюменская областьТобольскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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