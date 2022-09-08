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Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине - РИА Новости, 08.09.2022
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине
Западные дипломаты в Совете безопасности "обрадовались" тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Киеву, с иронией написал в своем... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:09
2022-09-08T01:09
2022-09-08T10:31
в мире
василий небензя
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ООН, 8 сен — РИА Новости. Западные дипломаты в Совете безопасности "обрадовались" тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Как сообщил (постпред России при ООН) Василий Небензя в нашем выступлении, мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание СБ по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину", — указал Полянский."Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", — добавил дипломат.В среду в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html
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в мире, василий небензя, россия, украина, киев, оон, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Украина, Киев, ООН, Совет Безопасности ООН
01:09 08.09.2022 (обновлено: 10:31 08.09.2022)
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по поставкам оружия Украине