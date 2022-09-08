Рейтинг@Mail.ru
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/sovbez-1815290605.html
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине - РИА Новости, 08.09.2022
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине
Западные дипломаты в Совете безопасности "обрадовались" тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Киеву, с иронией написал в своем... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:09
2022-09-08T10:31
в мире
василий небензя
россия
украина
киев
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg
ООН, 8 сен — РИА Новости. Западные дипломаты в Совете безопасности "обрадовались" тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Как сообщил (постпред России при ООН) Василий Небензя в нашем выступлении, мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание СБ по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину", — указал Полянский."Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", — добавил дипломат.В среду в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ae47b7b574f147abe0e68ae1f7eb03bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, россия, украина, киев, оон, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Украина, Киев, ООН, Совет Безопасности ООН
01:09 08.09.2022 (обновлено: 10:31 08.09.2022)
 
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине

Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по поставкам оружия Украине

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 сен — РИА Новости. Западные дипломаты в Совете безопасности "обрадовались" тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Как сообщил (постпред России при ООН) Василий Небензя в нашем выступлении, мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание СБ по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину", — указал Полянский.
"Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", — добавил дипломат.
В среду в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 19:43
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский
 
В миреВасилий НебензяРоссияУкраинаКиевООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала